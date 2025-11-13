Єрмак зустрівся з послом ЄС в Україні: про що йшла мова

$42.040.02
18:55 • 7702 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20853 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52626 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33935 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33687 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71118 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42810 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39397 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37431 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33319 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 58069 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11986 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22714 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10960 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 4988 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52626 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71118 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 58116 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46860 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103793 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54934 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54884 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44713 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83085 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82648 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Єрмак зустрівся з послом ЄС в Україні: про що йшла мова

Київ • УНН

 • 3262 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з пані послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою. Говорили, зокрема, про перспективи отримання Україною "репараційної позики" за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Єрмак зустрівся з послом ЄС в Україні: про що йшла мова

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з пані послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами Єрмака, під час зустрічі обговорювалися події на фронті, захист і відновлення української енергетики, а також перспективи отримання Україною "репараційної позики" за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Звісно, говорили й про важливість боротьби з корупцією та гучні справи. Пані посол відзначила нещодавні заяви й кроки Президента Зеленського та українського уряду. Обговорили важливість подальшого просування на шляху до ЄС. Зокрема, останній позитивний звіт Єврокомісії щодо прогресу євроінтеграції нашої країни

- розповів Єрмак.

Він висловив "величезну вдячність Євросоюзу за підтримку України на цьому шляху" та відзначив особистий внесок пані Матернової.

Нагадаємо

Нещодавно пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова на брифінгу в Києві під час представлення звіту Єврокомісії про розширення заявила, що Україна демонструє приклад того, як можна впроваджувати реформи навіть у період війни.

путін точно знає, що робить: Матернова показала уламки ракети, якою росіяни вдарили по будівлі Кабміну08.09.25, 16:32 • 3150 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський