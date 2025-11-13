Єрмак зустрівся з послом ЄС в Україні: про що йшла мова
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з пані послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою. Говорили, зокрема, про перспективи отримання Україною "репараційної позики" за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з пані послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
За словами Єрмака, під час зустрічі обговорювалися події на фронті, захист і відновлення української енергетики, а також перспективи отримання Україною "репараційної позики" за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Звісно, говорили й про важливість боротьби з корупцією та гучні справи. Пані посол відзначила нещодавні заяви й кроки Президента Зеленського та українського уряду. Обговорили важливість подальшого просування на шляху до ЄС. Зокрема, останній позитивний звіт Єврокомісії щодо прогресу євроінтеграції нашої країни
Він висловив "величезну вдячність Євросоюзу за підтримку України на цьому шляху" та відзначив особистий внесок пані Матернової.
Нагадаємо
Нещодавно пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова на брифінгу в Києві під час представлення звіту Єврокомісії про розширення заявила, що Україна демонструє приклад того, як можна впроваджувати реформи навіть у період війни.
путін точно знає, що робить: Матернова показала уламки ракети, якою росіяни вдарили по будівлі Кабміну08.09.25, 16:32 • 3150 переглядiв