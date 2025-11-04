Посол ЄС Матернова: Україна стає прикладом проведення реформ під час війни
Київ • УНН
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що Україна демонструє приклад того, як можна впроваджувати реформи навіть у період війни. Про це вона сказала на брифінгу в Києві під час представлення звіту Єврокомісії про розширення, повідомляє УНН.
Деталі
Катаріна Матернова відзначила, що "Україна стає взірцем того, як проводити реформи, одночасно борючись за національне виживання, суверенітет і свободу".
Посол наголосила, що подібної ситуації ще не було в історії Євросоюзу, адже ніколи раніше переговори про вступ не проводилися з країною, яка перебуває у стані війни.
За словами Матернової, звіт Європейської комісії про розширення чітко передає, що Україна перебуває у виняткових умовах, але водночас продовжує демонструвати прогрес.
Нагадаємо
Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна має шанси завершити переговори про вступ до Європейського Союзу у 2028 році.