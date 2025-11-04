Посол ЕС Матернова: Украина становится примером проведения реформ во время войны

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что Украина демонстрирует пример того, как можно внедрять реформы даже в период войны. Об этом она сказала на брифинге в Киеве во время представления отчета Еврокомиссии о расширении, сообщает УНН.

Подробности

Катарина Матернова отметила, что "Украина становится образцом того, как проводить реформы, одновременно борясь за национальное выживание, суверенитет и свободу".

Посол подчеркнула, что подобной ситуации еще не было в истории Евросоюза, ведь никогда ранее переговоры о вступлении не проводились со страной, находящейся в состоянии войны.

По словам Матерновой, отчет Европейской комиссии о расширении четко передает, что Украина находится в исключительных условиях, но в то же время продолжает демонстрировать прогресс.

Напомним

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина имеет шансы завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2028 году.