Ермак встретился с послом ЕС в Украине: о чем шла речь
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с госпожой послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой. Говорили, в частности, о перспективах получения Украиной "репарационного займа" за счет доходов от замороженных российских активов.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
По словам Ермака, во время встречи обсуждались события на фронте, защита и восстановление украинской энергетики, а также перспективы получения Украиной "репарационного займа" за счет доходов от замороженных российских активов.
Конечно, говорили и о важности борьбы с коррупцией и громких делах. Госпожа посол отметила недавние заявления и шаги Президента Зеленского и украинского правительства. Обсудили важность дальнейшего продвижения на пути в ЕС. В частности, последний положительный отчет Еврокомиссии о прогрессе евроинтеграции нашей страны
Он выразил "огромную благодарность Евросоюзу за поддержку Украины на этом пути" и отметил личный вклад госпожи Матерновой.
Недавно посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова на брифинге в Киеве во время представления отчета Еврокомиссии о расширении заявила, что Украина демонстрирует пример того, как можно внедрять реформы даже в период войны.
