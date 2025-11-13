$42.010.06
02:05 • 14852 просмотра
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун
12 ноября, 15:53 • 45498 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 73347 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 69172 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 71151 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 63269 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 58529 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 64010 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 63200 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 82872 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Графики отключений электроэнергии
Ермак встретился с послом ЕС в Украине: о чем шла речь

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с госпожой послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой. Говорили, в частности, о перспективах получения Украиной "репарационного займа" за счет доходов от замороженных российских активов.

Ермак встретился с послом ЕС в Украине: о чем шла речь

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Подробности

По словам Ермака, во время встречи обсуждались события на фронте, защита и восстановление украинской энергетики, а также перспективы получения Украиной "репарационного займа" за счет доходов от замороженных российских активов.

Конечно, говорили и о важности борьбы с коррупцией и громких делах. Госпожа посол отметила недавние заявления и шаги Президента Зеленского и украинского правительства. Обсудили важность дальнейшего продвижения на пути в ЕС. В частности, последний положительный отчет Еврокомиссии о прогрессе евроинтеграции нашей страны

- рассказал Ермак.

Он выразил "огромную благодарность Евросоюзу за поддержку Украины на этом пути" и отметил личный вклад госпожи Матерновой.

Напомним

Недавно посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова на брифинге в Киеве во время представления отчета Еврокомиссии о расширении заявила, что Украина демонстрирует пример того, как можно внедрять реформы даже в период войны.

Вадим Хлюдзинский

Политика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский