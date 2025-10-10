Як треба поводитися з електроприладами, коли вимикають світло? Рятувальники дали поради

У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадали українцям, як правильно поводитися з електроприладами під час відключення світла. Зокрема, фахівці закликали не вмикати електронну побутову техніку одразу після відновлення електропостачання, передає УНН.

Відсутня електроенергія, а ви вже подумки плануєте, як, щойно вона з’явиться, одразу ж увімкнете електрочайник, розігрієте їжу в мікрохвильовці та завантажите речі у пральну машину? Не так швидко! Щоб уникнути аварій, поломок техніки та пожежі, дотримуйтеся кількох простих правил