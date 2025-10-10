Як треба поводитися з електроприладами, коли вимикають світло? Рятувальники дали поради
Київ • УНН
ДСНС нагадує, як поводитися з електроприладами під час відключень світла, закликаючи не вмикати техніку одразу після відновлення електропостачання. Це допоможе уникнути аварій, поломок та пожеж.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадали українцям, як правильно поводитися з електроприладами під час відключення світла. Зокрема, фахівці закликали не вмикати електронну побутову техніку одразу після відновлення електропостачання, передає УНН.
Відсутня електроенергія, а ви вже подумки плануєте, як, щойно вона з’явиться, одразу ж увімкнете електрочайник, розігрієте їжу в мікрохвильовці та завантажите речі у пральну машину? Не так швидко! Щоб уникнути аварій, поломок техніки та пожежі, дотримуйтеся кількох простих правил
Фахівці пояснили, що на час відсутності світла треба від’єднати від мережі всі прилади, які споживають багато електроенергії. Коли електроенергія з’являється, не варто поспішати вмикати всі прилади разом.
Електрогенератори та насосні станції підключайте до мережі щонайменше за 20 хвилин після появи світла. Вони споживають дуже багато електроенергії, тож можуть спричинити перенапругу в мережі
Доповнення
Спеціальні графіки аварійних відключень скасували у Харкові, Полтаві та Сумах, але продовжують діяти звичайні графіки, світло повернули 270 тисячам споживачів у Києві, завершено роботи в Павлограді на Дніпропетровщині.