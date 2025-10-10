Как нужно обращаться с электроприборами, когда выключают свет? Спасатели дали советы

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили украинцам, как правильно обращаться с электроприборами во время отключения света. В частности, специалисты призвали не включать электронную бытовую технику сразу после возобновления электроснабжения, передает УНН.

Отсутствует электроэнергия, а вы уже мысленно планируете, как, как только она появится, сразу же включите электрочайник, разогреете еду в микроволновке и загрузите вещи в стиральную машину? Не так быстро! Чтобы избежать аварий, поломок техники и пожара, придерживайтесь нескольких простых правил