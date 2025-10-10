$41.510.10
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
15:17 • 14826 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
14:10 • 14549 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 14109 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 19072 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 29132 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 32778 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 17929 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18588 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 18309 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
Эксклюзивы
Как нужно обращаться с электроприборами, когда выключают свет? Спасатели дали советы

Киев • УНН

 • 452 просмотра

ГСЧС напоминает, как обращаться с электроприборами во время отключений света, призывая не включать технику сразу после возобновления электроснабжения. Это поможет избежать аварий, поломок и пожаров.

Как нужно обращаться с электроприборами, когда выключают свет? Спасатели дали советы

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили украинцам, как правильно обращаться с электроприборами во время отключения света. В частности, специалисты призвали не включать электронную бытовую технику сразу после возобновления электроснабжения, передает УНН.

Отсутствует электроэнергия, а вы уже мысленно планируете, как, как только она появится, сразу же включите электрочайник, разогреете еду в микроволновке и загрузите вещи в стиральную машину? Не так быстро! Чтобы избежать аварий, поломок техники и пожара, придерживайтесь нескольких простых правил 

- сообщили в ГСЧС.

Специалисты объяснили, что на время отсутствия света нужно отсоединить от сети все приборы, потребляющие много электроэнергии. Когда электроэнергия появляется, не стоит спешить включать все приборы вместе.

Электрогенераторы и насосные станции подключайте к сети не менее чем через 20 минут после появления света. Они потребляют очень много электроэнергии, поэтому могут вызвать перенапряжение в сети 

- объяснили в ГСЧС.

Дополнение

Специальные графики аварийных отключений отменили в Харькове, Полтаве и Сумах, но продолжают действовать обычные графики, свет вернули 270 тысячам потребителей в Киеве, завершены работы в Павлограде на Днепропетровщине.

Павел Зинченко

