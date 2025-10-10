Как нужно обращаться с электроприборами, когда выключают свет? Спасатели дали советы
Киев • УНН
ГСЧС напоминает, как обращаться с электроприборами во время отключений света, призывая не включать технику сразу после возобновления электроснабжения. Это поможет избежать аварий, поломок и пожаров.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили украинцам, как правильно обращаться с электроприборами во время отключения света. В частности, специалисты призвали не включать электронную бытовую технику сразу после возобновления электроснабжения, передает УНН.
Отсутствует электроэнергия, а вы уже мысленно планируете, как, как только она появится, сразу же включите электрочайник, разогреете еду в микроволновке и загрузите вещи в стиральную машину? Не так быстро! Чтобы избежать аварий, поломок техники и пожара, придерживайтесь нескольких простых правил
Специалисты объяснили, что на время отсутствия света нужно отсоединить от сети все приборы, потребляющие много электроэнергии. Когда электроэнергия появляется, не стоит спешить включать все приборы вместе.
Электрогенераторы и насосные станции подключайте к сети не менее чем через 20 минут после появления света. Они потребляют очень много электроэнергии, поэтому могут вызвать перенапряжение в сети
Дополнение
Специальные графики аварийных отключений отменили в Харькове, Полтаве и Сумах, но продолжают действовать обычные графики, свет вернули 270 тысячам потребителей в Киеве, завершены работы в Павлограде на Днепропетровщине.