Яйця, птиця та кукурудза: які обмеження на імпорт передбачає "торговельний безвіз" України з ЄС

У понеділок, 13 травня Рада Євросоюзу схвалила призупинення ввізних мит та квот на український експорт до ЄС ще на один рік, проте партнери встановили обмеження на імпорт деяких товарів з України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Європейської комісії.

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Зазначається, що в рамках цієї угоди ЄС встановив обмеження на імпорт деяких товарів з України, зокрема, на яйця, птицю, цукор, вівсяні культури, кукурудзу, крупи та мед. Нові торгові умови набудуть чинності 6 червня.

У Єврокомісії пояснили, що з метою забезпечення регулювання економічних відносин, "торговельний безвіз" також включатиме заборону на імпорт певних продуктів з України.

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Це відбувається з метою запобігання збоїв на внутрішньому ринку ЄС та захисту інтересів місцевих виробників. Зокрема, обмеження стосуватимуться:

яєць;

птиці;

цукру;

вівса;

кукурудзи;

крупи;

меду.

Імпорт цих товарів буде обмежено при досягненні певного рівня, який визначений середнім рівнем імпорту між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року.

Перед обличчям руйнувань, спричинених війною неспровокованої агресії Росії, цей "торговельний безвіз" є життєво важливою підтримкою для української економіки. Він забезпечуватиме рух українських товарів, а також враховуватиме занепокоєння агропродовольчого сектору ЄС. Завдяки прибуткам, отриманим від українського експорту в ЄС і через нього, Україна матиме більше фінансових засобів, щоб виграти цю війну, і матиме сильніші позиції, щоб оговтатися від неї - заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Доповнення

У Мінекономіки України підкреслили, що автономні торгові преференції ЄС передбачають, що не будуть застосовуватися антидемпінгові та захисні заходи для металургійної продукції.

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Водночас різка зміна торговельних потоків між Україною та ЄС, зокрема, різке збільшення торгівлі окремими товарами через сусідні держави-члени ЄС, призвели до цілої низки негативних рішень, зокрема, до блокування кордону.

Найголовніше полягає в тому, що й Україна, і ЄС погодили, що це продовження автономних торгових преференцій буде останнім і до літа наступного року сторони оновлять Угоду про асоціацію таким чином, щоб встановити передбачувані умови торгівлі на період до вступу в ЄС - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, такі переговори будуть стосуватися не лише мит на ті аграрні товари, які ще не лібералізовані, але і виробничих стандартів, таким чином, щоб зняти упередження щодо української продукції.

Також уряд намагатиметься досягти зняття усіх тимчасових заходів, які вжили сусідні держави-члени ЄС та Україна і які суперечать логіці відкритої торгівлі між нами

Нагадаємо

У березні постійні представники ЄС ухвалили продовження дії так званих автономних заходів торгівлі (торговельного безвізу) для України на наступний рік.

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