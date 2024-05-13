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Яйця, птиця та кукурудза: які обмеження на імпорт передбачає "торговельний безвіз" України з ЄС

Яйця, птиця та кукурудза: які обмеження на імпорт передбачає "торговельний безвіз" України з ЄС

Київ • УНН

 • 28236 перегляди

Європейський Союз схвалив продовження призупинення дії ввізних мит та квот на український експорт ще на один рік, але запровадив обмеження на імпорт деяких товарів, таких як яйця, м'ясо птиці, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед з України, щоб захистити інтереси місцевих виробників.

У понеділок, 13 травня Рада Євросоюзу схвалила призупинення ввізних мит та квот на український експорт до ЄС ще на один рік, проте партнери встановили обмеження на імпорт деяких товарів з України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Європейської комісії.

Деталі 

Зазначається, що в рамках цієї угоди ЄС встановив обмеження на імпорт деяких товарів з України, зокрема, на яйця, птицю, цукор, вівсяні культури, кукурудзу, крупи та мед. Нові торгові умови набудуть чинності 6 червня.

У Єврокомісії пояснили, що  з метою забезпечення регулювання економічних відносин, "торговельний безвіз" також включатиме заборону на імпорт певних продуктів з України.  

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Це відбувається з метою запобігання збоїв на внутрішньому ринку ЄС та захисту інтересів місцевих виробників. Зокрема, обмеження стосуватимуться:

  • яєць;
  • птиці;
  • цукру;
  • вівса;
  • кукурудзи;
  • крупи;
  • меду.

Імпорт цих товарів буде обмежено при досягненні певного рівня, який визначений середнім рівнем імпорту між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року.  

Перед обличчям руйнувань, спричинених війною неспровокованої агресії Росії, цей "торговельний безвіз" є життєво важливою підтримкою для української економіки. Він забезпечуватиме рух українських товарів, а також враховуватиме занепокоєння агропродовольчого сектору ЄС. Завдяки прибуткам, отриманим від українського експорту в ЄС і через нього, Україна матиме більше фінансових засобів, щоб виграти цю війну, і матиме сильніші позиції, щоб оговтатися від неї  

- заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Доповнення 

У Мінекономіки України підкреслили, що автономні торгові преференції ЄС передбачають, що не будуть застосовуватися антидемпінгові та захисні заходи для металургійної продукції.

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Водночас різка зміна торговельних потоків між Україною та ЄС, зокрема, різке збільшення торгівлі окремими товарами через сусідні держави-члени ЄС, призвели до цілої низки негативних рішень, зокрема, до блокування кордону.

Найголовніше полягає в тому, що й Україна, і ЄС погодили, що це продовження автономних торгових преференцій буде останнім і до літа наступного року сторони оновлять Угоду про асоціацію таким чином, щоб встановити передбачувані умови торгівлі на період до вступу в ЄС

- міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами,  такі переговори будуть стосуватися не лише мит на ті аграрні товари, які ще не лібералізовані, але і виробничих стандартів, таким чином, щоб зняти упередження щодо української продукції.

Також уряд намагатиметься досягти зняття усіх тимчасових заходів, які вжили сусідні держави-члени ЄС та Україна і які суперечать логіці відкритої торгівлі між нами

Нагадаємо

У березні постійні представники ЄС ухвалили продовження дії так званих автономних заходів торгівлі (торговельного безвізу) для України на наступний рік. 

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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