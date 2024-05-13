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Єврорада схвалила перегляд спільної сільськогосподарської політики ЄС: цього вимагали протестуючі фермери

Єврорада схвалила перегляд спільної сільськогосподарської політики ЄС: цього вимагали протестуючі фермери

Київ • УНН

 • 31887 перегляди

Європейська Рада схвалила перегляд спільної аграрної політики ЄС у відповідь на занепокоєння, висловлені протестуючими фермерами. Документ спрощує та знижує адміністративний тягар на фермерів.

Сьогодні, 13 травня, Рада Європейського Союзу офіційно затвердила перегляд деяких базових актів спільної сільськогосподарської політики (ССП) у відповідь на занепокоєння протестуючих проти неї фермерів у ЄС. Про це йдеться у заяві Ради ЄС, повідомляє УНН

Деталі 

Як зазначається, перегляд спільної сільськогосподарської політики ЄС є відповіддю на "занепокоєння, висловлене фермерами останніми місяцями, і враховує вплив геополітичних подій, таких як наслідки російського вторгнення в Україну, та екстремальних погодних явищ".

Основні пункти перегляду

  • Оновлені правила спрощують та знижують адміністративний тягар і забезпечують більшу гнучкість при дотриманні певних екологічних умов, забезпечуючи при цьому передбачуваність для фермерів.
  • У тексті дотримано баланс між необхідністю зберегти принципи сталого розвитку, закладені в чинній ССП, і забезпеченням ефективного та оперативного вирішення проблем фермерів.

Тепер документ підпишуть представники Ради та Європейського парламенту. Потім його опублікують в Офіційному журналі і він набуде чинності наступного дня після публікації, до кінця травня.

Як зазначається, фермери зможуть заднім числом застосовувати деякі з нових правил, пов'язаних з екологічними умовами, у 2024 році.

В Іспанії ультра праві почали використовувати протести фермерів, щоб покращити свої позиції перед виборами06.05.24, 15:38 • 18163 перегляди

Нагадаємо

Низку країн ЄС охопили акції протестів фермерів. Вони протестують проти екологічних норм, скорочення субсидій та бюрократії.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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