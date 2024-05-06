В Іспанії ультра праві почали використовувати протести фермерів, щоб покращити свої позиції перед виборами

Іспанські групи, які орієнтуються фермерів, почали діяти спільно з ультраправими партіями, аби подолати прогресивні політичні течії в ЄС на майбутніх виборах. Про це УНН пише з посиланням на Euronews.

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В іспанській Валенсії європейські ультраправі прагнуть заручитися підтримкою фермерів на майбутніх європейських виборах у червні. Вони уклали спільну угоду про співпрацю, щоб скористатися невдоволенням фермерів і виступити в ролі їхніх захисників на виборах.

Іспанська Платформа 6-F, яка об'єднує понад 500 первинних організацій, приєдналася до десятка європейських сільськогосподарських асоціацій, які створили спільний фронт для просування ідей, які вони поділяють з Європейською групою консерваторів і реформістів. Зокрема, вони вимагають припинення дії "зеленого курсу", захисту європейського внутрішнього ринку та припинення дії угод про вільну торгівлю з третіми країнами, такими як Україна, Марокко тощо.

Хоча "Платформа 6-F" позиціонує себе як незалежний рух, серед її організаторів є діячі, близькі до крайніх правих. Наприклад, одним з її членів Рамон Тамамес є племінником кандидата від іншої ультраправої партії Vox, яка також орієнтується на фермерів.

представники "Платформи 6-F" обіцяють, що не будуть агітувати своїх прихильників за конкретну партію. Однак, вони окреслили деякі партії, які фермерам не варто підтримувати.

"Ми не казали людям, за кого голосувати, ми просто говорили виборцям, які партії не зробили нічого доброго. Ми поставили на них червоний хрест, і люди зрозуміли", - пояснював один з їх представників.

Видання пише, що вочевидь Платформа під гаслом спасти фермерів "SOS Rural" вирішила спробувати вплинути на політичні партії, щоб вони внесли їхні вимоги у свої передвиборчі програми, щоб завоювати симпатії 700 тисяч іспанських фермерів, голоси яких можуть стати вирішальними на майбутніх європейських виборах.

Незважаючи на схожість, "Платформа 6-F", схоже, дистанціювалася від більш консервативних тез Vox - вкрай правої партії. Однак, на думку аналітиків, протести проти сільськогосподарської політики ЄС йдуть Vox на користь.

Додамо

Як і в багатьох інших європейських країнах, фермери в Іспанії незадоволені новими "зеленими" заходами ЄС. Вони вимагають від Європейського союзу більшої гнучкості законодавства, посилення контролю за продукцією з країн, що не входять до ЄС, і збільшення урядової допомоги.

На початку року вони проводили протести в кількох регіонах країни, перекриваючи дороги.

Міністри ЄС наполягатимуть на збільшенні державної допомоги "de minimis" для фермерів до 50 000 євро