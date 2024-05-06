В Испании ультра правые начали использовать протесты фермеров, чтобы улучшить свои позиции перед выборами

Испанские группы, которые ориентируются фермеров, начали действовать совместно с ультраправыми партиями, чтобы преодолеть прогрессивные политические течения в ЕС на предстоящих выборах. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

В испанской Валенсии европейские ультраправые стремятся заручиться поддержкой фермеров на предстоящих европейских выборах в июне. Они заключили совместное соглашение о сотрудничестве, чтобы воспользоваться недовольством фермеров и выступить в роли их защитников на выборах.

Испанская Платформа 6-F, объединяющая более 500 первичных организаций, присоединилась к десятку европейских сельскохозяйственных ассоциаций, которые создали общий фронт для продвижения идей, которые они разделяют с Европейской группой консерваторов и реформистов. В частности, они требуют прекращения действия "зеленого курса", защиты европейского внутреннего рынка и прекращения действия соглашений о свободной торговле с третьими странами, такими как Украина, Марокко и др.

Хотя "Платформа 6-F" позиционирует себя как независимое движение, среди ее организаторов есть деятели, близкие к крайне правым. Например, одним из ее членов Рамон Тамамес является племянником кандидата от другой ультраправой партии Vox, которая также ориентируется на фермеров.

представители "Платформы 6-F" обещают, что не будут агитировать своих сторонников за конкретную партию. Однако, они обозначили некоторые партии, которые фермерам не стоит поддерживать.

"Мы не говорили людям, за кого голосовать, мы просто говорили избирателям, какие партии не сделали ничего хорошего. Мы поставили на них красный крест, и люди поняли", - объяснял один из их представителей.

Издание пишет, что очевидно Платформа под лозунгом спасти фермеров "SOS Rural" решила попытаться повлиять на политические партии, чтобы они внесли их требования в свои предвыборные программы, чтобы завоевать симпатии 700 тысяч испанских фермеров, голоса которых могут стать решающими на предстоящих европейских выборах.

Несмотря на схожесть, "Платформа 6-F", похоже, дистанцировалась от более консервативных тезисов Vox - крайне правой партии. Однако, по мнению аналитиков, протесты против сельскохозяйственной политики ЕС идут Vox на пользу.

Добавим

Как и во многих других европейских странах, фермеры в Испании недовольны новыми "зелеными" мерами ЕС. Они требуют от Европейского союза большей гибкости законодательства, усиления контроля за продукцией из стран, не входящих в ЕС, и увеличения правительственной помощи.

В начале года они проводили протесты в нескольких регионах страны, перекрывая дороги.

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