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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
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В Испании ультра правые начали использовать протесты фермеров, чтобы улучшить свои позиции перед выборами
В Испании ультраправые группы используют протесты фермеров против аграрной политики ЕС, чтобы получить поддержку накануне июньских выборов.
Из-за ДТП затруднено движение на столичной Кольцевой
На Кольцевой дороге в направлении Жулянского путепровода в Киеве из-за ДТП затруднено движение транспорта.
Шмыгаль обсудил с премьером Исландии поддержку Украины и подготовку к Саммиту мира
Шмыгаль обсудил с премьер-министром Исландии укрепление двустороннего сотрудничества, поддержку Украины, а также подготовку к Саммиту мира.
Дартистка отказалась играть на турнире против транс-женщины: что известно
Трехкратная финалистка чемпионата мира по дартсу Дита Хедман бойкотировала свой четвертьфинальный матч против трансгендерной женщины Ноа-Лин ван Левен на турнире WDF в Дании, отказавшись играть против "мужчины в женском турнире".
Оснащен пулеметом и гранатометами: в ГУР рассказали детали об уничтоженном разведчиками катере "Мангуст"
Украинский морской ударный беспилотник уничтожил российский катер "Мангуст" стоимостью 3 миллиона долларов, который использовался для патрулирования вод и борьбы с диверсантами в оккупированном Крыму.
Поезд в Словакию отменили на части пути из-за поломки, ряд поездов из Польши задержались из-за непогоды
В связи с поломкой подвижного состава поезд № 961 Мукачево - Кошице сегодня отменен на участке Мукачево - Чоп, а ранее в пути задерживались поезда варшавского направления из-за непогоды.
Мужчина в женском наряде пытался пересечь границу с Румынией с паспортом сестры
44-летний мужчина из города Золотоноши был задержан пограничниками при попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы, переодевшись женщиной и используя паспорт своей сестры.
На войне с рф погиб тяжелоатлет Пелешенко, 2-кратный чемпион Европы
Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта Украины Александр Пелешенко погиб на фронте 5 мая, защищая Украину от полномасштабного вторжения России.
Еврокомиссия: в Польше больше не существует "серьезного нарушения верховенства права"
Европейская комиссия объявила, что принимает меры для закрытия процедуры против Польши по статье 7 Союзного договора о нарушении верховенства права, поскольку Польша приняла меры для решения вопросов, связанных с независимостью судебной власти, и признала верховенство права ЕС.
Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Президент Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней.