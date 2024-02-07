В Іспанії тривають фермерські протести: аграрії блокують дороги та порти
Київ • УНН
Фермери в Іспанії заблокували основні дороги і портові термінали тракторами і палаючими шинами на знак протесту проти екологічних норм ЄС, які знижують їхню конкурентоспроможність на аграрному ринку.
В Іспанії фермери в рамках протесту блокують дороги по всій країні. Протестувальники також перекрили шляхи до портових терміналів. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Фермери незадоволені правилами ЄС щодо захисту навколишнього середовища. Вони пояснюють, що це робить їх менш конкурентоспроможними, ніж аграрії в інших регіонах, таких як Латинська Америка та решта Європи.
Зазначається, що протестувальники перекривають дороги тракторами та підпаленими шинами. Вони також перекрили головний вхід до порту Кастельйон у східному регіоні Валенсія.
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У виданні додають, що більше десятка великих доріг були заблоковані по всій Іспанії в середу вранці. Кілька колон тракторів сходилися до Барселони і планували увійти в центр міста, щоб зустрітися з місцевою владою.
Доповнення
Reuters також пише, що протести фермерів почалися по всій Європі і подекуди навіть переросли в насильство.
Нагадаємо
Фермери Латвії протестують в 16 містах, вимагаючи негайної заборони імпорту російських і білоруських продуктів харчування без перехідного періоду і відновлення знижених ставок ПДВ на місцеві фрукти і овочі.