В Испании продолжаются фермерские протесты: аграрии блокируют дороги и порты

В Испании фермеры в рамках протеста блокируют дороги по всей стране. Протестующие также перекрыли пути к портовым терминалам. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Фермеры недовольны правилами ЕС по защите окружающей среды. Они объясняют, что это делает их менее конкурентоспособными, чем аграрии в других регионах, таких как Латинская Америка и остальная Европа.

Отмечается, что протестующие перекрывают дороги тракторами и подожженными шинами. Они также перекрыли главный вход в порт Кастельон в восточном регионе Валенсия.

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В издании добавляют, что более десятка крупных дорог были заблокированы по всей Испании в среду утром. Несколько колонн тракторов сходились к Барселоне и планировали войти в центр города, чтобы встретиться с местными властями.

Дополнение

Reuters также пишет, что протесты фермеров начались по всей Европе и кое-где даже переросли в насилие.

Напомним

Фермеры Латвии протестуют в 16 городах, требуя немедленного запрета импорта российских и белорусских продуктов питания без переходного периода и восстановления пониженных ставок НДС на местные фрукты и овощи.