В Испании продолжаются фермерские протесты: аграрии блокируют дороги и порты

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  29554 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  71959 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  136358 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  192387 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  215191 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  211085 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  240990 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  249045 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  205703 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  188981 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Испании продолжаются фермерские протесты: аграрии блокируют дороги и порты

Фермеры в Испании заблокировали основные дороги и портовые терминалы тракторами и горящими шинами в знак протеста против экологических норм ЕС, которые снижают их конкурентоспособность на аграрном рынке.

Новости Мира •   •  10962 просмотра
В Испании продолжаются фермерские протесты: аграрии блокируют дороги и порты

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Следственный судья пришел к выводу, что следствие не предоставило никаких доказательств сговора между должностными лицами и директором "Львовского арсенала" с целью хищения государственных средств по оборонному контракту.

Война •   •  71959 просмотра
Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Более 70% избирателей проголосовали на досрочных выборах президента Азербайджана

Явка избирателей на досрочных президентских выборах в Азербайджане достигла 70,85% к 17:00, к тому времени было подано 4,59 миллиона бюллетеней.

Новости Мира •   •  11725 просмотра
Более 70% избирателей проголосовали на досрочных выборах президента Азербайджана

Интервью путина скандальному американскому журналисту может выйти уже завтра

путин дал первое с начала полномасштабного вторжения интервью западному журналисту, выбрав для него конспиролога и сторонника Трампа, бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

Новости Мира •   •  12190 просмотра
Интервью путина скандальному американскому журналисту может выйти уже завтра

В российском белгороде сообщают о прилете по заводу -росСМИ

В Белгороде сообщили о пожаре на промышленном объекте во время воздушной тревоги после того, как снаряд попал в котельную и цех металлоконструкций.

Новости Мира •   •  18282 просмотра
В российском белгороде сообщают о прилете по заводу -росСМИ

Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал к большей ответственности Европы

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности призывает к большей ответственности Европы в вопросах безопасности и сотрудничества.

Война •   •  21368 просмотра
Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал к большей ответственности Европы

В Харькове обрисовали советские постаменты вблизи дома "Слово"

Неизвестные обрисовали и облили красной краской восемь советских постаментов молодогвардейцев в Харькове возле дома "Слово".

Общество •   •  20176 просмотра
В Харькове обрисовали советские постаменты вблизи дома "Слово"

Столкнулось около 30 авто, есть жертва: в рф произошло масштабное ДТП

По сообщениям, в результате крупного столкновения 30 автомобилей на трассе М-4 "Дон" в россии во время плохих погодных условий один человек погиб и трое получили ранения.

Новости Мира •   •  17592 просмотра
Столкнулось около 30 авто, есть жертва: в рф произошло масштабное ДТП

Состоятельность ОПК ЕС повысилась на 40% - Боррель

По словам Жозепа Борреля, потенциал оборонной промышленности ЕС увеличился на 40%, и до конца года она рассчитывает иметь 1 миллион 155 тысяч единиц боеприпасов.

Политика •   •  17891 просмотра
Состоятельность ОПК ЕС повысилась на 40% - Боррель

Удар по Харькову сегодня наносился также и ракетами производства КНДР - полиция Харьковщины

Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, были предварительно идентифицированы как баллистические ракеты KN-23 северокорейского производства на основе металлических фрагментов, собранных экспертами-взрывотехниками.

Война •   •  18468 просмотра
Удар по Харькову сегодня наносился также и ракетами производства КНДР - полиция Харьковщины