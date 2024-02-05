У Латвії почали протестувати фермери: вимагають негайної заборони імпорту продуктів з рф та білорусі

У Латвії 5 лютого почалися масові протести фермерів з вимогою негайно заборонити імпорт російських і білоруських продуктів харчування без перехідного періоду. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

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Акції протесту охопили 16 латвійських міст.

Фермери домагаються негайної заборони на імпорт російських і білоруських продуктів харчування без перехідного періоду та відновлення зниженої п'ятивідсоткової податкової ставки на додану вартість на латвійські фрукти й овочі.

Також фермери закликають до зменшення бюрократичної тяганини в сільськогосподарському секторі, розширення доступу до програм розвитку й обігового капіталу і відмови від обтяжень земель з боку держави та інших обмежень на землекористування.

Держполіція Латвії заявила, що стежитиме за порядком, попередивши, що під час демонстрації за різними маршрутами дорогами національного та регіонального значення пересуватиметься сільськогосподарська техніка.

Раніше УНН анонсував масштабні акції протестів фермерів у Латвії.

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