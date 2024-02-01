Латвійські фермери вийдуть на масштабні акції протесту з 5 лютого

Латвійські фермери 5 лютого розпочнуть акції протесту в регіонах, щоб привернути увагу до болючих питань та їхнього вирішення в сільському господарстві. Про це пише УНН з посиланням на латвійське телерадіомовлення LSM.

Деталі

Представники галузі вважають, що бюрократичні вимоги та байдужість представників влади загрожують аграрному сектору.

В об'єднання "Селянський Сейм" повідомили виданню, що на першому етапі заплановані мирні протести, коли фермери зберуться в заздалегідь визначених місцях кожного регіону. Точний план місць зустрічей буде відомий найближчими днями. Під час протестів використовуватиметься сільськогосподарська техніка, тому можливі обмеження руху транспорту.

Регіональні протести фермерів плануються в Салдусі, Талсі, Лієпаї, Єлґаві, Добелі, Бауску, Валмієрі, Гулбені, Лімбажі, Даугавпілсі, Резекне і Кокнесі.

Єврокомісія запропонувала продовжити на рік безмитну торгівлю з Україною, але з "захистом" для фермерів у ЄС

Представник "Селянського Сейму" Юріс Лаздіньш заявив, що представники латвійського сільського господарства чекали результатів від уряду після подачі своїх вимог Міністерству землеробства у листопаді, але реакції не дочекалися.

У середу, 31 січня, вимоги аграріїв було передано прем'єр-міністру Евіці Сіліні та міністру землеробства.

Серед вимог:

негайна заборона на ввезення продуктів харчування з рф та білорусі;

Відновлення зниженої ставки ПДВ у розмірі 5% на латвійські фрукти, ягоди та овочі;

Сприяння підвищенню конкурентоспроможності галузі; Скорочення бюрократії в аграрному секторі;

Ширший доступ до фінансування і програм оборотного капіталу;

Скасування обтяжень земель національного рівня або інших обмежень землекористування.

У листі уряду повідомляється, що протести фермерів розпочнуться 5 лютого в усіх регіонах Латвії. Фермери очікуватимуть реальних рішень від представників уряду протягом п'яти днів з моменту подання претензій, або вони почнуть безстроковий протест у Ризі.

Італійські фермери, які протестують проти аграрної політики ЄС, вимагають зустрічі з прем'єром Мелоні