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Латвійські фермери вийдуть на масштабні акції протесту з 5 лютого

Латвійські фермери вийдуть на масштабні акції протесту з 5 лютого

Київ • УНН

 • 26713 перегляди

Латвійські фермери проведуть масштабні акції протесту, починаючи з 5 лютого, в регіонах по всій Латвії, щоб привернути увагу до болючих питань у сільському господарстві та вимагати від уряду їх вирішення.

Латвійські фермери 5 лютого розпочнуть акції протесту в регіонах, щоб привернути увагу до болючих питань та їхнього вирішення в сільському господарстві. Про це пише УНН з посиланням на латвійське телерадіомовлення LSM.

Деталі

Представники галузі вважають, що бюрократичні вимоги та байдужість представників влади загрожують аграрному сектору.

В об'єднання "Селянський Сейм" повідомили виданню, що на першому етапі заплановані мирні протести, коли фермери зберуться в заздалегідь визначених місцях кожного регіону. Точний план місць зустрічей буде відомий найближчими днями. Під час протестів використовуватиметься сільськогосподарська техніка, тому можливі обмеження руху транспорту.

Регіональні протести фермерів плануються в Салдусі, Талсі, Лієпаї, Єлґаві, Добелі, Бауску, Валмієрі, Гулбені, Лімбажі, Даугавпілсі, Резекне і Кокнесі.

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Представник "Селянського Сейму" Юріс Лаздіньш заявив, що представники латвійського сільського господарства чекали результатів від уряду після подачі своїх вимог Міністерству землеробства у листопаді, але реакції не дочекалися.

У середу, 31 січня, вимоги аграріїв було передано прем'єр-міністру Евіці Сіліні та міністру землеробства.

Серед вимог:

  • негайна заборона на ввезення продуктів харчування з рф та білорусі;
  • Відновлення зниженої ставки ПДВ у розмірі 5% на латвійські фрукти, ягоди та овочі; 
  • Сприяння підвищенню конкурентоспроможності галузі; Скорочення бюрократії в аграрному секторі; 
  • Ширший доступ до фінансування і програм оборотного капіталу; 
  • Скасування обтяжень земель національного рівня або інших обмежень землекористування.

У листі уряду повідомляється, що протести фермерів розпочнуться 5 лютого в усіх регіонах Латвії. Фермери очікуватимуть реальних рішень від представників уряду протягом п'яти днів з моменту подання претензій, або вони почнуть безстроковий протест у Ризі.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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