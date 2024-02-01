Латвийские фермеры выйдут на масштабные акции протеста с 5 февраля

Латвийские фермеры 5 февраля начнут акции протеста в регионах, чтобы привлечь внимание к болезненным вопросам и их решения в сельском хозяйстве. Об этом пишет УНН со ссылкой на латвийское телерадиовещание LSM.

Детали

Представители отрасли считают, что бюрократические требования и равнодушие представителей власти угрожают аграрному сектору.

В объединение "Крестьянский Сейм" сообщили изданию, что на первом этапе запланированы мирные протесты, когда фермеры соберутся в заранее определенных местах каждого региона. Точный план мест встреч будет известен в ближайшие дни. Во время протестов будет использоваться сельскохозяйственная техника, поэтому возможны ограничения движения транспорта.

Региональные протесты фермеров планируются в Салдусе, Талсе, Лиепае, Елгаве, Добеле, Бауску, Валмиере, Гулбене, Лимбаже, Даугавпилсе, Резекне и Кокнесе.

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Представитель "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш заявил, что представители латвийского сельского хозяйства ждали результатов от правительства после подачи своих требований Министерству земледелия в ноябре, но реакции не дождались.

В среду, 31 января, требования аграриев были переданы премьер-министру Эвике Силини и министру земледелия.

Среди требований:

немедленный запрет на ввоз продуктов питания из рф и белоруссии;

Восстановление пониженной ставки НДС в размере 5% на латвийские фрукты, ягоды и овощи;

Содействие повышению конкурентоспособности отрасли; Сокращение бюрократии в аграрном секторе;

Более широкий доступ к финансированию и программам оборотного капитала;

Отмена обременений земель национального уровня или других ограничений землепользования.

В письме правительства сообщается, что протесты фермеров начнутся 5 февраля во всех регионах Латвии. Фермеры будут ожидать реальных решений от представителей правительства в течение пяти дней с момента подачи претензий, или они начнут бессрочный протест в Риге.

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