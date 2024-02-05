В Латвии начали протестовать фермеры: требуют немедленного запрета импорта продуктов из рф и белоруссии

В Латвии 5 февраля начались массовые протесты фермеров с требованием немедленно запретить импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

Акции протеста охватили 16 латвийских городов.

Фермеры добиваются немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода и восстановления пониженной пятипроцентной налоговой ставки на добавленную стоимость на латвийские фрукты и овощи.

Также фермеры призывают к уменьшению бюрократической волокиты в сельскохозяйственном секторе, расширению доступа к программам развития и оборотного капитала и отказу от обременений земель со стороны государства и других ограничений на землепользование.

Госполиция Латвии заявила, что будет следить за порядком, предупредив, что во время демонстрации по разным маршрутам по дорогам национального и регионального значения будет передвигаться сельскохозяйственная техника.

Ранее УНН анонсировал масштабные акции протестов фермеров в Латвии.

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