Евросовет одобрил пересмотр общей сельскохозяйственной политики ЕС: этого требовали протестующие фермеры

Сегодня, 13 мая, Совет Европейского Союза официально утвердил пересмотр некоторых базовых актов общей сельскохозяйственной политики (ССП) в ответ на беспокойство протестующих против нее фермеров в ЕС. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает УНН.

Детали

Как отмечается, пересмотр общей сельскохозяйственной политики ЕС является ответом на "беспокойство, высказанное фермерами в последние месяцы, и учитывает влияние геополитических событий, таких как последствия российского вторжения в Украину, и экстремальных погодных явлений".

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Обновленные правила упрощают и снижают административное бремя и обеспечивают большую гибкость при соблюдении определенных экологических условий, обеспечивая при этом предсказуемость для фермеров.

В тексте соблюден баланс между необходимостью сохранить принципы устойчивого развития, заложенные в действующей ССП, и обеспечением эффективного и оперативного решения проблем фермеров.



Теперь документ подпишут представители Совета и Европейского парламента. Затем его опубликуют в Официальном журнале и он вступит в силу на следующий день после публикации, до конца мая.

Как отмечается, фермеры смогут задним числом применять некоторые из новых правил, связанных с экологическими условиями, в 2024 году.

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Напомним,

Ряд стран ЕС охватили акции протестов фермеров. Они протестуют против экологических норм, сокращения субсидий и бюрократии.