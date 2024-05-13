Яйца, птица и кукуруза: какие ограничения на импорт предусматривает "торговый безвиз" Украины с ЕС

В понедельник, 13 мая Совет Евросоюза одобрил приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, однако партнеры установили ограничения на импорт некоторых товаров из Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

Детали

Отмечается, что в рамках этого соглашения ЕС установил ограничения на импорт некоторых товаров из Украины, в частности, на яйца, птицу, сахар, овсяные культуры, кукурузу, крупы и мед. Новые торговые условия вступят в силу 6 июня.

В Еврокомиссии объяснили, что с целью обеспечения регулирования экономических отношений, "торговый безвиз" также будет включать запрет на импорт определенных продуктов из Украины.

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Это происходит с целью предотвращения сбоев на внутреннем рынке ЕС и защиты интересов местных производителей. В частности, ограничения будут касаться:

яиц;

птицы;

сахара;

Овса;

кукурузы;

крупы;

меда.

Импорт этих товаров будет ограничен при достижении определенного уровня, который определен средним уровнем импорта между 1 июля 2021 года и 31 декабря 2023 года.

Перед лицом разрушений, вызванных войной неспровоцированной агрессии России, этот "торговый безвиз" является жизненно важной поддержкой для украинской экономики. Он будет обеспечивать движение украинских товаров, а также учитывать беспокойство агропродовольственного сектора ЕС. Благодаря доходам, полученным от украинского экспорта в ЕС и через него, Украина будет иметь больше финансовых средств, чтобы выиграть эту войну, и будет иметь более сильные позиции, чтобы оправиться от нее - заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Дополнение

В Минэкономики Украины подчеркнули, что автономные торговые преференции ЕС предусматривают, что не будут применяться антидемпинговые и защитные меры для металлургической продукции.

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В то же время резкое изменение торговых потоков между Украиной и ЕС, в частности, резкое увеличение торговли отдельными товарами через соседние государства-члены ЕС, привели к целому ряду негативных решений, в частности, к блокированию границы.

Самое главное заключается в том, что и Украина, и ЕС согласовали, что это продолжение автономных торговых преференций будет последним и к лету следующего года стороны обновят Соглашение об ассоциации таким образом, чтобы установить предсказуемые условия торговли на период до вступления в ЕС - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, такие переговоры будут касаться не только пошлин на те аграрные товары, которые еще не либерализованы, но и производственных стандартов, таким образом, чтобы снять предубеждения относительно украинской продукции.

Также правительство будет пытаться добиться снятия всех временных мер, которые приняли соседние государства-члены ЕС и Украина и которые противоречат логике открытой торговли между нами

Напомним,

В марте постоянные представители ЕС приняли продление действия так называемых автономных мер торговли (торгового безвиза) для Украины на следующий год.

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