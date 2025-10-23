Винищувачі Gripen не скоро з’являться в Україні - Ігнат
Київ • УНН
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що виробництво та передача винищувачів Gripen є складним і тривалим процесом. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що постачання літаків може розпочатися протягом трьох років.
Українцям не варто сподіватися, що шведські винищувачі Gripen швидко з’являться у повітряному просторі нашої держави. Виробництво та передача такої високотехнологічної зброї є складним і тривалим процесом, заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
Деталі
Про слово "скоро" не будемо так поспішно говорити, тому що авіаційна компонента - це високотехнологічна зброя, і швидко виготовити її не може жодна країна світу. Літаки - це те, що непросто купити, а фактично і неможливо купити. Це - міжурядові угоди, це просто так не продається, тому і надзвичайно складно
За його словами, перспектива отримання Gripen є важливим і позитивним сигналом для України, адже це дає можливість посилити авіаційну компоненту та поступово замінити зношений парк радянських літаків.
Gripen як літак буде доступний для опанування. Тим паче це простіша машина в експлуатації. Перспектива отримання Gripen - це добрий знак для країни, для того, щоб посилити нашу авіаційну компоненту
Військовий наголосив, що оновлення авіаційного парку має стратегічне значення для України на довгострокову перспективу.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей між країнами. В рамках майбутньої угоди Україна зможе закупити до 150 літаків JAS 39 Gripen в модифікації E.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає можливим розпочати постачання винищувачів JAS 39 Gripen в модифікації E до України протягом трьох років, адже в країні лише розпочалося розгортання виробництва.