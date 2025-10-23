Винищувачі Gripen не скоро з’являться в Україні - Ігнат

Українцям не варто сподіватися, що шведські винищувачі Gripen швидко з’являться у повітряному просторі нашої держави. Виробництво та передача такої високотехнологічної зброї є складним і тривалим процесом, заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Про слово "скоро" не будемо так поспішно говорити, тому що авіаційна компонента - це високотехнологічна зброя, і швидко виготовити її не може жодна країна світу. Літаки - це те, що непросто купити, а фактично і неможливо купити. Це - міжурядові угоди, це просто так не продається, тому і надзвичайно складно