Винищувачі Gripen не скоро з’являться в Україні - Ігнат

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що виробництво та передача винищувачів Gripen є складним і тривалим процесом. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що постачання літаків може розпочатися протягом трьох років.

Винищувачі Gripen не скоро з'являться в Україні - Ігнат

Українцям не варто сподіватися, що шведські винищувачі Gripen швидко з’являться у повітряному просторі нашої держави. Виробництво та передача такої високотехнологічної зброї є складним і тривалим процесом, заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Деталі

Про слово "скоро" не будемо так поспішно говорити, тому що авіаційна компонента - це високотехнологічна зброя, і швидко виготовити її не може жодна країна світу. Літаки - це те, що непросто купити, а фактично і неможливо купити. Це - міжурядові угоди, це просто так не продається, тому і надзвичайно складно

- розповів Ігнат.

За його словами, перспектива отримання Gripen є важливим і позитивним сигналом для України, адже це дає можливість посилити авіаційну компоненту та поступово замінити зношений парк радянських літаків.

Gripen як літак буде доступний для опанування. Тим паче це простіша машина в експлуатації. Перспектива отримання Gripen - це добрий знак для країни, для того, щоб посилити нашу авіаційну компоненту

- підкреслив Ігнат.

Військовий наголосив, що оновлення авіаційного парку має стратегічне значення для України на довгострокову перспективу.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей між країнами. В рамках майбутньої угоди Україна зможе закупити до 150 літаків JAS 39 Gripen в модифікації E.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає можливим розпочати постачання винищувачів JAS 39 Gripen в модифікації E до України протягом трьох років, адже в країні лише розпочалося розгортання виробництва.

Павло Зінченко

Політика
Війна в Україні
Ульф Крістерссон
Saab JAS 39 Gripen
Юрій Ігнат
Швеція
Володимир Зеленський
Україна