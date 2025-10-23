$41.760.01
Золото

Истребители Gripen не скоро появятся в Украине - Игнат

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что производство и передача истребителей Gripen является сложным и длительным процессом. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что поставки самолетов могут начаться в течение трех лет.

Истребители Gripen не скоро появятся в Украине - Игнат

Украинцам не стоит надеяться, что шведские истребители Gripen быстро появятся в воздушном пространстве нашего государства. Производство и передача такого высокотехнологичного оружия является сложным и длительным процессом, заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

О слове "скоро" не будем так поспешно говорить, потому что авиационная компонента - это высокотехнологичное оружие, и быстро изготовить его не может ни одна страна мира. Самолеты - это то, что непросто купить, а фактически и невозможно купить. Это - межправительственные соглашения, это просто так не продается, поэтому и чрезвычайно сложно

- рассказал Игнат.

По его словам, перспектива получения Gripen является важным и позитивным сигналом для Украины, ведь это дает возможность усилить авиационную компоненту и постепенно заменить изношенный парк советских самолетов.

Gripen как самолет будет доступен для освоения. Тем более это более простая машина в эксплуатации. Перспектива получения Gripen - это хороший знак для страны, для того, чтобы усилить нашу авиационную компоненту

- подчеркнул Игнат.

Военный отметил, что обновление авиационного парка имеет стратегическое значение для Украины на долгосрочную перспективу.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей между странами. В рамках будущего соглашения Украина сможет закупить до 150 самолетов JAS 39 Gripen в модификации E.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает возможным начать поставки истребителей JAS 39 Gripen в модификации E в Украину в течение трех лет, ведь в стране только началось развертывание производства.

Павел Зинченко

