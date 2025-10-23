Истребители Gripen не скоро появятся в Украине - Игнат
Киев • УНН
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что производство и передача истребителей Gripen является сложным и длительным процессом. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что поставки самолетов могут начаться в течение трех лет.
Украинцам не стоит надеяться, что шведские истребители Gripen быстро появятся в воздушном пространстве нашего государства. Производство и передача такого высокотехнологичного оружия является сложным и длительным процессом, заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
Детали
О слове "скоро" не будем так поспешно говорить, потому что авиационная компонента - это высокотехнологичное оружие, и быстро изготовить его не может ни одна страна мира. Самолеты - это то, что непросто купить, а фактически и невозможно купить. Это - межправительственные соглашения, это просто так не продается, поэтому и чрезвычайно сложно
По его словам, перспектива получения Gripen является важным и позитивным сигналом для Украины, ведь это дает возможность усилить авиационную компоненту и постепенно заменить изношенный парк советских самолетов.
Gripen как самолет будет доступен для освоения. Тем более это более простая машина в эксплуатации. Перспектива получения Gripen - это хороший знак для страны, для того, чтобы усилить нашу авиационную компоненту
Военный отметил, что обновление авиационного парка имеет стратегическое значение для Украины на долгосрочную перспективу.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей между странами. В рамках будущего соглашения Украина сможет закупить до 150 самолетов JAS 39 Gripen в модификации E.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает возможным начать поставки истребителей JAS 39 Gripen в модификации E в Украину в течение трех лет, ведь в стране только началось развертывание производства.