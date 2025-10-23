Истребители Gripen не скоро появятся в Украине - Игнат

Украинцам не стоит надеяться, что шведские истребители Gripen быстро появятся в воздушном пространстве нашего государства. Производство и передача такого высокотехнологичного оружия является сложным и длительным процессом, заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

О слове "скоро" не будем так поспешно говорить, потому что авиационная компонента - это высокотехнологичное оружие, и быстро изготовить его не может ни одна страна мира. Самолеты - это то, что непросто купить, а фактически и невозможно купить. Это - межправительственные соглашения, это просто так не продается, поэтому и чрезвычайно сложно