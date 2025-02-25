Втручання держави у фармацевтичний ринок загрожує доступності ліків - Мусій

Втручання держави у регулювання фармацевтичного ринку може призвести до зникнення життєво необхідних ліків. Особливу небезпеку становлять обмеження для інноваційних препаратів, які і без того складно виходять на український ринок. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній міністр охорони здоров’я Олег Мусій.

"Фармація і ринок фармацевтичних препаратів настільки став ринковим і незалежним від держави, що втручання в нього якраз може наразити людей на те, що ліки, які є необхідними, перестануть бути доступними", - зазначив Мусій.

Він додав, що не є прихильником тотального регулювання фармацевтичного ринку.

За словами ексміністра, особливо небезпечними можуть бути обмеження, які торкнуться інноваційних препаратів, які лише виходять на український ринок. Мусій пояснив, що виробники і без того не зацікавлені у їх реєстрації в Україні через складну економічну ситуацію та логістику, а додаткові регулювання можуть взагалі змусити їх піти з ринку.

Він також звернув увагу на те, що внаслідок війни та масової міграції український ринок фармацевтичної продукції суттєво зменшився, що прямо впливає на цінову політику виробників.

Водночас Мусій звернув увагу, що одним із факторів, що утримує ціни на ліки у країнах ЄС, є наявність загальнообов’язкового державного медичного страхування, яке гарантує покриття вартості препаратів для пацієнтів.

"На ціни впливає запровадження загальнообовʼязкового державного медичного страхування, де медична страховка покриває вартість ліків. Саме через це дуже багато ліків західного виробництва, які є якісними, як правило, в країнах, починаючи від Італії, закінчуючи Словаччиною чи Польщею, вони дешевші, ніж у нас, бо це гарантований державою ринок збуту певної великої партії ліків, які включені в протоколи, які покриває медична страховка в будь-якому випадку. І лікарі не мають проблем з їхнім призначенням… Тому будь-яке втручання держави насильно, не вивчивши деталі питання, завжди призводить до того, що дуже багато ліків стає невигідно продавати і все", - пояснив Мусій.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, одним із положень є встановлення граничної націнки на рівні 8% для дистриб’юторів та представництв іноземних фармкомпаній. Окрім того, Уряд ухвалив постанову №168, яка встановлює обмеження на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів, а не лише для окремих категорій, як це є зараз.

Європейська Бізнес Асоціація раніше вже закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт через занепокоєння, що нововведення можуть негативно вплинути на здоров'я пацієнтів.

Також занепокоєння через нове регулювання фармринку висловили низка пацієнтських організацій, які стурбовані, що життєво важливі препарати зникнуть з полиць аптек в Україні.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців.