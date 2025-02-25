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Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Киев  •  УНН

 • 34649 просмотра

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Экс-министр здравоохранения Олег Мусий предупреждает о рисках государственного регулирования фармрынка. Новые ограничения могут привести к выходу из Украины иностранных производителей и дефициту важных препаратов.

Вмешательство государства в регулирование фармацевтического рынка может привести к исчезновению жизненно необходимых лекарств. Особую опасность представляют ограничения для инновационных препаратов, которые и без того сложно выходят на украинский рынок. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший министр здравоохранения Олег Мусий.

"Фармация и рынок фармацевтических препаратов настолько стал рыночным и независимым от государства, что вмешательство в него как раз может подвергнуть людей тому, что лекарства, которые являются необходимыми, перестанут быть доступными", - отметил Мусий.

Он добавил, что не является сторонником тотального регулирования фармацевтического рынка.

По словам экс-министра, особенно опасными могут быть ограничения, которые коснутся инновационных препаратов, только выходящих на украинский рынок. Мусий пояснил, что производители и без того не заинтересованы в их регистрации в Украине из-за сложной экономической ситуации и логистики, а дополнительные регулирования могут вообще заставить их уйти с рынка.

Он также обратил внимание на то, что в результате войны и массовой миграции украинский рынок фармацевтической продукции существенно уменьшился, что прямо влияет на ценовую политику производителей.

В то же время Мусий обратил внимание, что одним из факторов, который удерживает цены на лекарства в странах ЕС, является наличие общеобязательного государственного медицинского страхования, которое гарантирует покрытие стоимости препаратов для пациентов.

"На цены влияет введение общеобязательного государственного медицинского страхования, где медицинская страховка покрывает стоимость лекарств. Именно поэтому очень много лекарств западного производства, которые являются качественными, как правило, в странах, начиная с Италии, заканчивая Словакией или Польшей, дешевле, чем у нас, потому что это гарантированный государством рынок сбыта определенной большой партии лекарств, которые включены в протоколы, которые покрывает медицинская страховка в любом случае. И врачи не имеют проблем с их назначением... Поэтому любое вмешательство государства насильно, без изучения деталей вопроса, всегда приводит к тому, что очень много лекарств становится невыгодно продавать и все", - пояснил Мусий.

Напомним

Верховная Рада приняла  во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний. Кроме того, Правительство приняло постановление №168, которое устанавливает ограничения на снабженческо-сбытовые и розничные надбавки для всех лекарственных средств, а не только для отдельных категорий, как это есть сейчас.

Европейская Бизнес Ассоциация ранее уже призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов.

Также беспокойство из-за нового регулирования фармрынка выразили ряд пациентских организаций, которые обеспокоены, что жизненно важные препараты исчезнут с полок аптек в Украине

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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