Всесвітній день рептилій та Міжнародний день начос: що ще відзначають 21 жовтня

Сьогодні, 21 жовтня, відзначають Всесвітній день рептилій та Міжнародний день начос - однієї з найвідоміших страв мексиканської кухні, що являє собою кукурудзяні чипси з різноманітними додатками, пише УНН.

Всесвітній день рептилій

Щороку 21 жовтня у світі відзначають Всесвітній день рептилій. Це свято підкреслює, що змії, ящірки, черепахи, варани, крокодили та інші плазуни є не "небезпечними створіннями", як часто вважають, а - невід’ємною частиною екосистеми. Рептилії відіграють надзвичайно важливу роль у природі - вони знищують гризунів і шкідливих комах, допомагають підтримувати баланс у харчових ланцюгах тощо.

Ініціатива відзначати цей день виникла у США на початку 2000-х років завдяки зусиллям зоологів і природоохоронців. Згодом ідею підтримали такі міжнародні організації, як World Animal Protection, World Veterinary Association та інші.

За даними Всесвітньої ветеринарної асоціації (WVA) та Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), сьогодні понад 20% видів рептилій перебувають під загрозою зникнення. Головними причинами цього є втрата природних середовищ існування, кліматичні зміни, незаконна торгівля екзотичними тваринами та вбивства через страх і забобони.

Дикі бджоли та метелики в Європі на межі зникнення - Міжнародний союз охорони природи

Міжнародний день начос

Міжнародний день начос - однієї з найвідоміших страв мексиканської кухні, що являє собою кукурудзяні чипси з різноманітними додатками - це свято, яке з особливим задоволенням відзначають у США та Мексиці.

Історія появи цієї популярної закуски пов’язана з іменем Ігнасіо Анайї, кухаря, який у 1943 році працював у ресторані Old Victory Club у мексиканському місті П’єдрас-Неграс поблизу американської військової бази. Одного вечора до закладу завітали дружини американських військовослужбовців. Анайя, щоб не залишити гостей голодними, швидко приготував імпровізовану страву - поклав на тарілку кукурудзяні чипси, натер сир чедер і запік у духовці. Так народилася нова страва, яку шеф назвав на честь себе - "начо".

Слава цієї простої, але смачної закуски швидко поширилася. У 1970 році техаські рейнджери пригостили нею підприємця Френка Ліберто, і вже незабаром начос почали продавати на стадіоні в Арлінгтоні, де страва здобула величезну популярність серед уболівальників.

Після смерті Ігнасіо Анайї у 1975 році на його честь встановили меморіальну дошку, а 21 жовтня офіційно проголосили Міжнародним днем начос. Цього дня по всьому світу готують різні варіації страви, пригощають друзів, діляться рецептами й насолоджуються хрустким смаком.

Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду

День фармацевта

День фармацевта відзначають щороку в третій вівторок жовтня. Це свято було започатковано у 2015 році за ініціативи Асоціації викладачів техніків фармації, Американської асоціації аптечних техніків і Ради з сертифікації техніків-аптекарів. Відтоді воно стало символом подяки й визнання важливої ролі фармацевтів у системі охорони здоров’я.

Фармацевтична галузь сьогодні є однією з ключових складових світової економіки. Її річний обсяг оцінюється приблизно у 300 мільярдів доларів США, і ця цифра постійно зростає.

Всесвітній день йододефіциту

Щороку 21 жовтня у світі відзначають Всесвітній день йододефіциту, аби попередити про небезпечні наслідки нестачі йоду, від якого залежить робота всіх органів і систем організму, зокрема щитоподібної залози.

Саме вона використовує йод для вироблення гормонів тироксину (Т4) і трийодтироніну (Т3), які регулюють метаболічні процеси, синтез білків, активність ферментів і рівень енергії. Ці гормони також відіграють ключову роль у розвитку мозку, нервової системи та скелета у дітей ще до народження і в перші роки життя.

Йод міститься в морепродуктах, морській капусті, молоці, яйцях, а також додається до солі чи продається у вигляді харчових добавок. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, безпечна добова норма споживання йоду становить до 1 000 мкг. Перевищити цей рівень складно, адже надлишок елемента легко виводиться з організму через нирки та кишківник.

Попри це, Україна належить до країн із недостатнім споживанням йоду. Саме тому лікарі радять стежити за рівнем цього мікроелемента в організмі, адже йододефіцит може призвести до порушень роботи щитоподібної залози, зниження імунітету, проблем із пам’яттю тощо.

Чому слід зменшити вживання солі: лікарі назвали причину і озвучили пораду

Іларіонів день

21 жовтня православна церква вшановує пам’ять преподобного Іларіона Великого - учня святого Антонія Великого. У народній традиції цей день символізує завершення осені та прихід зими. Часто саме на Іларіона випадала "перша пороша" - перший сніг. За старими прикметами, якщо він ліг на мокру землю, весна буде ранньою, а якщо ж на мерзлу - то наступного року очікують щедрий урожай хліба.

Цей день вважали часом, коли завершували польові роботи й готувалися до зимових морозів. Господині смажили калину та пекли обрядовий хліб із неї. Існували й певні заборони: у день Іларіона не радили сваритися чи з’ясовувати стосунки, аби не принести розбрат у дім. Також уникали початку нових справ і далеких подорожей, вважаючи, що вони не принесуть успіху. Вважалося небажаним ділитися своїми планами або плекати злі думки - це могло відвернути удачу та зіпсувати задумане.

Потепління, заморозки вночі та дощі на сході: прогноз погоди на 21 жовтня