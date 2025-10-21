Всесвітній день рептилій та Міжнародний день начос: що ще відзначають 21 жовтня
Київ • УНН
Сьогодні відзначають Всесвітній день рептилій та Міжнародний день начос. Також це День фармацевта, Всесвітній день йододефіциту та Іларіонів день.
Сьогодні, 21 жовтня, відзначають Всесвітній день рептилій та Міжнародний день начос - однієї з найвідоміших страв мексиканської кухні, що являє собою кукурудзяні чипси з різноманітними додатками, пише УНН.
Всесвітній день рептилій
Щороку 21 жовтня у світі відзначають Всесвітній день рептилій. Це свято підкреслює, що змії, ящірки, черепахи, варани, крокодили та інші плазуни є не "небезпечними створіннями", як часто вважають, а - невід’ємною частиною екосистеми. Рептилії відіграють надзвичайно важливу роль у природі - вони знищують гризунів і шкідливих комах, допомагають підтримувати баланс у харчових ланцюгах тощо.
Ініціатива відзначати цей день виникла у США на початку 2000-х років завдяки зусиллям зоологів і природоохоронців. Згодом ідею підтримали такі міжнародні організації, як World Animal Protection, World Veterinary Association та інші.
За даними Всесвітньої ветеринарної асоціації (WVA) та Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), сьогодні понад 20% видів рептилій перебувають під загрозою зникнення. Головними причинами цього є втрата природних середовищ існування, кліматичні зміни, незаконна торгівля екзотичними тваринами та вбивства через страх і забобони.
Міжнародний день начос
Міжнародний день начос - однієї з найвідоміших страв мексиканської кухні, що являє собою кукурудзяні чипси з різноманітними додатками - це свято, яке з особливим задоволенням відзначають у США та Мексиці.
Історія появи цієї популярної закуски пов’язана з іменем Ігнасіо Анайї, кухаря, який у 1943 році працював у ресторані Old Victory Club у мексиканському місті П’єдрас-Неграс поблизу американської військової бази. Одного вечора до закладу завітали дружини американських військовослужбовців. Анайя, щоб не залишити гостей голодними, швидко приготував імпровізовану страву - поклав на тарілку кукурудзяні чипси, натер сир чедер і запік у духовці. Так народилася нова страва, яку шеф назвав на честь себе - "начо".
Слава цієї простої, але смачної закуски швидко поширилася. У 1970 році техаські рейнджери пригостили нею підприємця Френка Ліберто, і вже незабаром начос почали продавати на стадіоні в Арлінгтоні, де страва здобула величезну популярність серед уболівальників.
Після смерті Ігнасіо Анайї у 1975 році на його честь встановили меморіальну дошку, а 21 жовтня офіційно проголосили Міжнародним днем начос. Цього дня по всьому світу готують різні варіації страви, пригощають друзів, діляться рецептами й насолоджуються хрустким смаком.
День фармацевта
День фармацевта відзначають щороку в третій вівторок жовтня. Це свято було започатковано у 2015 році за ініціативи Асоціації викладачів техніків фармації, Американської асоціації аптечних техніків і Ради з сертифікації техніків-аптекарів. Відтоді воно стало символом подяки й визнання важливої ролі фармацевтів у системі охорони здоров’я.
Фармацевтична галузь сьогодні є однією з ключових складових світової економіки. Її річний обсяг оцінюється приблизно у 300 мільярдів доларів США, і ця цифра постійно зростає.
Всесвітній день йододефіциту
Щороку 21 жовтня у світі відзначають Всесвітній день йододефіциту, аби попередити про небезпечні наслідки нестачі йоду, від якого залежить робота всіх органів і систем організму, зокрема щитоподібної залози.
Саме вона використовує йод для вироблення гормонів тироксину (Т4) і трийодтироніну (Т3), які регулюють метаболічні процеси, синтез білків, активність ферментів і рівень енергії. Ці гормони також відіграють ключову роль у розвитку мозку, нервової системи та скелета у дітей ще до народження і в перші роки життя.
Йод міститься в морепродуктах, морській капусті, молоці, яйцях, а також додається до солі чи продається у вигляді харчових добавок. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, безпечна добова норма споживання йоду становить до 1 000 мкг. Перевищити цей рівень складно, адже надлишок елемента легко виводиться з організму через нирки та кишківник.
Попри це, Україна належить до країн із недостатнім споживанням йоду. Саме тому лікарі радять стежити за рівнем цього мікроелемента в організмі, адже йододефіцит може призвести до порушень роботи щитоподібної залози, зниження імунітету, проблем із пам’яттю тощо.
Іларіонів день
21 жовтня православна церква вшановує пам’ять преподобного Іларіона Великого - учня святого Антонія Великого. У народній традиції цей день символізує завершення осені та прихід зими. Часто саме на Іларіона випадала "перша пороша" - перший сніг. За старими прикметами, якщо він ліг на мокру землю, весна буде ранньою, а якщо ж на мерзлу - то наступного року очікують щедрий урожай хліба.
Цей день вважали часом, коли завершували польові роботи й готувалися до зимових морозів. Господині смажили калину та пекли обрядовий хліб із неї. Існували й певні заборони: у день Іларіона не радили сваритися чи з’ясовувати стосунки, аби не принести розбрат у дім. Також уникали початку нових справ і далеких подорожей, вважаючи, що вони не принесуть успіху. Вважалося небажаним ділитися своїми планами або плекати злі думки - це могло відвернути удачу та зіпсувати задумане.
