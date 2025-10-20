Потепління, заморозки вночі та дощі на сході: прогноз погоди на 21 жовтня
Київ • УНН
21 жовтня в Україні очікується потепління до +9+13°, на заході та півдні до +15°, але на північному сході буде прохолодно. Вночі можливі заморозки, а дощі пройдуть переважно на сході країни.
Завтра, 21 жовтня, в Україні очікується потепління. У більшості областей температура вдень підніметься до +9+13°, на заході та півдні — до +15°. Водночас на північному сході збережеться прохолода, а вночі можливі заморозки. Дощі пройдуть переважно на сході країни. Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила у Telegram, пише УНН.
Температура повітря впродовж дня становитиме +9+13 градусів, на півдні та в західній частині +10+15 градусів. І лише на північному сході ще буде холоднувато, вдень +7+9 градусів
За словами Діденко найближчої ночі найхолодніше буде в західних областях, заморозки 0-5 градусів, на решті території України вночі очікується +1+6 градусів, при проясненнях, за умов безхмарної погоди ймовірні заморозки 0-3 градуси.
Дощі пройдуть у східних областях, на Черкащині, у Дніпрі з районами, на Сумщині, Полтавщині.
На решті території України - без опадів, на заході - сонячно.
У Києві у вівторок опадів не передбачається. Найближчої ночі +2+6 градусів, завтра вдень потеплішає до скромних +10 градусів, надалі по тижню - трохи вище
