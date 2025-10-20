Потепление, заморозки ночью и дожди на востоке: прогноз погоды на 21 октября
Киев • УНН
21 октября в Украине ожидается потепление до +9+13°, на западе и юге до +15°, но на северо-востоке будет прохладно. Ночью возможны заморозки, а дожди пройдут преимущественно на востоке страны.
Завтра, 21 октября, в Украине ожидается потепление. В большинстве областей температура днем поднимется до +9+13°, на западе и юге — до +15°. В то же время на северо-востоке сохранится прохлада, а ночью возможны заморозки. Дожди пройдут преимущественно на востоке страны. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram, пишет УНН.
Температура воздуха в течение дня составит +9+13 градусов, на юге и в западной части +10+15 градусов. И только на северо-востоке еще будет прохладно, днем +7+9 градусов
По словам Диденко, ближайшей ночью холоднее всего будет в западных областях, заморозки 0-5 градусов, на остальной территории Украины ночью ожидается +1+6 градусов, при прояснениях, в условиях безоблачной погоды вероятны заморозки 0-3 градуса.
Дожди пройдут в восточных областях, на Черкасщине, в Днепре с районами, на Сумщине, Полтавщине.
На остальной территории Украины - без осадков, на западе - солнечно.
В Киеве во вторник осадков не предвидится. Ближайшей ночью +2+6 градусов, завтра днем потеплеет до скромных +10 градусов, в дальнейшем по неделе - немного выше
