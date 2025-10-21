Всемирный день рептилий и Международный день начос: что еще отмечают 21 октября

$41.730.10
48.760.24
ukenru
05:00 • 1562 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 20489 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 42447 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 35975 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 45017 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 80417 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 33067 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 32659 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 12658 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 27361 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.5м/с
90%
751мм
Популярные новости
В Польше микроавтобус врезался в колонну американской военной техники, есть пострадавшие (фото)Photo20 октября, 20:14 • 2970 просмотра
Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами: в городе прогремели сильные взрывы20 октября, 21:28 • 6752 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза баллистики20 октября, 21:35 • 8946 просмотра
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo23:40 • 5754 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу01:14 • 11470 просмотра
публикации
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 23437 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 80417 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 51731 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 122430 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 88450 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Борис Писториус
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Киевская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 15359 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 71911 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 67178 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 86917 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 84249 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136

Всемирный день рептилий и Международный день начос: что еще отмечают 21 октября

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Сегодня отмечают Всемирный день рептилий и Международный день начос. Также это День фармацевта, Всемирный день йододефицита и Илларионов день.

Всемирный день рептилий и Международный день начос: что еще отмечают 21 октября

Сегодня, 21 октября, отмечают Всемирный день рептилий и Международный день начос - одного из самых известных блюд мексиканской кухни, представляющего собой кукурузные чипсы с разнообразными добавками, пишет УНН.

Всемирный день рептилий

Ежегодно 21 октября в мире отмечают Всемирный день рептилий. Этот праздник подчеркивает, что змеи, ящерицы, черепахи, вараны, крокодилы и другие пресмыкающиеся являются не "опасными существами", как часто считают, а неотъемлемой частью экосистемы. Рептилии играют чрезвычайно важную роль в природе - они уничтожают грызунов и вредных насекомых, помогают поддерживать баланс в пищевых цепях и т.д.

Инициатива отмечать этот день возникла в США в начале 2000-х годов благодаря усилиям зоологов и природоохранников. Впоследствии идею поддержали такие международные организации, как World Animal Protection, World Veterinary Association и другие.

По данным Всемирной ветеринарной ассоциации (WVA) и Международного союза охраны природы (IUCN), сегодня более 20% видов рептилий находятся под угрозой исчезновения. Главными причинами этого являются потеря естественных сред обитания, климатические изменения, незаконная торговля экзотическими животными и убийства из-за страха и суеверий.

Дикие пчелы и бабочки в Европе на грани исчезновения - Международный союз охраны природы12.10.25, 17:13 • 4671 просмотр

Международный день начос

Международный день начос - одного из самых известных блюд мексиканской кухни, представляющего собой кукурузные чипсы с разнообразными добавками - это праздник, который с особым удовольствием отмечают в США и Мексике.

История появления этой популярной закуски связана с именем Игнасио Анайи, повара, который в 1943 году работал в ресторане Old Victory Club в мексиканском городе Пьедрас-Неграс вблизи американской военной базы. Однажды вечером в заведение зашли жены американских военнослужащих. Анайя, чтобы не оставить гостей голодными, быстро приготовил импровизированное блюдо - положил на тарелку кукурузные чипсы, натер сыр чеддер и запек в духовке. Так родилось новое блюдо, которое шеф назвал в честь себя - "начо".

Слава этой простой, но вкусной закуски быстро распространилась. В 1970 году техасские рейнджеры угостили ею предпринимателя Фрэнка Либерто, и уже вскоре начос начали продавать на стадионе в Арлингтоне, где блюдо приобрело огромную популярность среди болельщиков.

После смерти Игнасио Анайи в 1975 году в его честь установили мемориальную доску, а 21 октября официально провозгласили Международным днем начос. В этот день по всему миру готовят различные вариации блюда, угощают друзей, делятся рецептами и наслаждаются хрустящим вкусом.

Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13.10.25, 16:09 • 32130 просмотров

День фармацевта

День фармацевта отмечают ежегодно в третий вторник октября. Этот праздник был учрежден в 2015 году по инициативе Ассоциации преподавателей техников фармации, Американской ассоциации аптечных техников и Совета по сертификации техников-аптекарей. С тех пор он стал символом благодарности и признания важной роли фармацевтов в системе здравоохранения.

Фармацевтическая отрасль сегодня является одной из ключевых составляющих мировой экономики. Ее годовой объем оценивается примерно в 300 миллиардов долларов США, и эта цифра постоянно растет.

Всемирный день йододефицита

Ежегодно 21 октября в мире отмечают Всемирный день йододефицита, чтобы предупредить об опасных последствиях недостатка йода, от которого зависит работа всех органов и систем организма, в частности щитовидной железы.

Именно она использует йод для выработки гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), которые регулируют метаболические процессы, синтез белков, активность ферментов и уровень энергии. Эти гормоны также играют ключевую роль в развитии мозга, нервной системы и скелета у детей еще до рождения и в первые годы жизни.

Йод содержится в морепродуктах, морской капусте, молоке, яйцах, а также добавляется в соль или продается в виде пищевых добавок. По данным Всемирной организации здравоохранения, безопасная суточная норма потребления йода составляет до 1 000 мкг. Превысить этот уровень сложно, ведь избыток элемента легко выводится из организма через почки и кишечник.

Несмотря на это, Украина относится к странам с недостаточным потреблением йода. Именно поэтому врачи советуют следить за уровнем этого микроэлемента в организме, ведь йододефицит может привести к нарушениям работы щитовидной железы, снижению иммунитета, проблемам с памятью и т.д.

Почему следует уменьшить употребление соли: врачи назвали причину и озвучили совет13.05.25, 11:50 • 3053 просмотра

Иларионов день

21 октября православная церковь чтит память преподобного Илариона Великого - ученика святого Антония Великого. В народной традиции этот день символизирует завершение осени и приход зимы. Часто именно на Илариона выпадала "первая пороша" - первый снег. По старым приметам, если он лег на мокрую землю, весна будет ранней, а если же на мерзлую - то в следующем году ожидают щедрый урожай хлеба.

Этот день считался временем, когда завершали полевые работы и готовились к зимним морозам. Хозяйки жарили калину и пекли обрядовый хлеб из нее. Существовали и определенные запреты: в день Илариона не советовали ссориться или выяснять отношения, чтобы не принести раздор в дом. Также избегали начала новых дел и дальних путешествий, считая, что они не принесут успеха. Считалось нежелательным делиться своими планами или лелеять злые мысли - это могло отвратить удачу и испортить задуманное.

Потепление, заморозки ночью и дожди на востоке: прогноз погоды на 21 октября20.10.25, 10:52 • 2078 просмотров

Алена Уткина

ОбществоКультура
Аптека
Снег в Украине
Всемирная организация здравоохранения
Мексика
Соединённые Штаты
Украина