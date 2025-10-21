Всемирный день рептилий и Международный день начос: что еще отмечают 21 октября

Сегодня, 21 октября, отмечают Всемирный день рептилий и Международный день начос - одного из самых известных блюд мексиканской кухни, представляющего собой кукурузные чипсы с разнообразными добавками, пишет УНН.

Всемирный день рептилий

Ежегодно 21 октября в мире отмечают Всемирный день рептилий. Этот праздник подчеркивает, что змеи, ящерицы, черепахи, вараны, крокодилы и другие пресмыкающиеся являются не "опасными существами", как часто считают, а неотъемлемой частью экосистемы. Рептилии играют чрезвычайно важную роль в природе - они уничтожают грызунов и вредных насекомых, помогают поддерживать баланс в пищевых цепях и т.д.

Инициатива отмечать этот день возникла в США в начале 2000-х годов благодаря усилиям зоологов и природоохранников. Впоследствии идею поддержали такие международные организации, как World Animal Protection, World Veterinary Association и другие.

По данным Всемирной ветеринарной ассоциации (WVA) и Международного союза охраны природы (IUCN), сегодня более 20% видов рептилий находятся под угрозой исчезновения. Главными причинами этого являются потеря естественных сред обитания, климатические изменения, незаконная торговля экзотическими животными и убийства из-за страха и суеверий.

Дикие пчелы и бабочки в Европе на грани исчезновения - Международный союз охраны природы

Международный день начос

Международный день начос - одного из самых известных блюд мексиканской кухни, представляющего собой кукурузные чипсы с разнообразными добавками - это праздник, который с особым удовольствием отмечают в США и Мексике.

История появления этой популярной закуски связана с именем Игнасио Анайи, повара, который в 1943 году работал в ресторане Old Victory Club в мексиканском городе Пьедрас-Неграс вблизи американской военной базы. Однажды вечером в заведение зашли жены американских военнослужащих. Анайя, чтобы не оставить гостей голодными, быстро приготовил импровизированное блюдо - положил на тарелку кукурузные чипсы, натер сыр чеддер и запек в духовке. Так родилось новое блюдо, которое шеф назвал в честь себя - "начо".

Слава этой простой, но вкусной закуски быстро распространилась. В 1970 году техасские рейнджеры угостили ею предпринимателя Фрэнка Либерто, и уже вскоре начос начали продавать на стадионе в Арлингтоне, где блюдо приобрело огромную популярность среди болельщиков.

После смерти Игнасио Анайи в 1975 году в его честь установили мемориальную доску, а 21 октября официально провозгласили Международным днем начос. В этот день по всему миру готовят различные вариации блюда, угощают друзей, делятся рецептами и наслаждаются хрустящим вкусом.

Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда

День фармацевта

День фармацевта отмечают ежегодно в третий вторник октября. Этот праздник был учрежден в 2015 году по инициативе Ассоциации преподавателей техников фармации, Американской ассоциации аптечных техников и Совета по сертификации техников-аптекарей. С тех пор он стал символом благодарности и признания важной роли фармацевтов в системе здравоохранения.

Фармацевтическая отрасль сегодня является одной из ключевых составляющих мировой экономики. Ее годовой объем оценивается примерно в 300 миллиардов долларов США, и эта цифра постоянно растет.

Всемирный день йододефицита

Ежегодно 21 октября в мире отмечают Всемирный день йододефицита, чтобы предупредить об опасных последствиях недостатка йода, от которого зависит работа всех органов и систем организма, в частности щитовидной железы.

Именно она использует йод для выработки гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), которые регулируют метаболические процессы, синтез белков, активность ферментов и уровень энергии. Эти гормоны также играют ключевую роль в развитии мозга, нервной системы и скелета у детей еще до рождения и в первые годы жизни.

Йод содержится в морепродуктах, морской капусте, молоке, яйцах, а также добавляется в соль или продается в виде пищевых добавок. По данным Всемирной организации здравоохранения, безопасная суточная норма потребления йода составляет до 1 000 мкг. Превысить этот уровень сложно, ведь избыток элемента легко выводится из организма через почки и кишечник.

Несмотря на это, Украина относится к странам с недостаточным потреблением йода. Именно поэтому врачи советуют следить за уровнем этого микроэлемента в организме, ведь йододефицит может привести к нарушениям работы щитовидной железы, снижению иммунитета, проблемам с памятью и т.д.

Почему следует уменьшить употребление соли: врачи назвали причину и озвучили совет

Иларионов день

21 октября православная церковь чтит память преподобного Илариона Великого - ученика святого Антония Великого. В народной традиции этот день символизирует завершение осени и приход зимы. Часто именно на Илариона выпадала "первая пороша" - первый снег. По старым приметам, если он лег на мокрую землю, весна будет ранней, а если же на мерзлую - то в следующем году ожидают щедрый урожай хлеба.

Этот день считался временем, когда завершали полевые работы и готовились к зимним морозам. Хозяйки жарили калину и пекли обрядовый хлеб из нее. Существовали и определенные запреты: в день Илариона не советовали ссориться или выяснять отношения, чтобы не принести раздор в дом. Также избегали начала новых дел и дальних путешествий, считая, что они не принесут успеха. Считалось нежелательным делиться своими планами или лелеять злые мысли - это могло отвратить удачу и испортить задуманное.

Потепление, заморозки ночью и дожди на востоке: прогноз погоды на 21 октября