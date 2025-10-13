Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда
Lay's проводит крупнейшее обновление визуальной идентичности за почти столетие, подчеркивая фермерские корни и качественные ингредиенты. Бренд исключает искусственные ароматизаторы и красители, а также обновляет ингредиенты для уменьшения содержания жира.
Самый популярный в мире бренд картофельных чипсов Lay's переживает крупнейшее обновление визуальной идентичности за почти столетие, стремясь подчеркнуть свои фермерские корни и приверженность качественным ингредиентам.
Новый брендинг, созданный собственной командой дизайнеров PepsiCo, делает больший акцент на скромном картофеле в основе каждой чипсы Lay's. Улучшенная фотография демонстрирует золотистый цвет, хрустящую текстуру и насыщенный вкус, которые сделали бренд одним из самых популярных в мире перекусов.
Наряду с визуальным обновлением, Lay's также исключает искусственные ароматизаторы и красители из искусственных источников из всей своей основной линейки продуктов в США к концу 2025 года. Разновидности Baked и Kettle Cooked бренда также получают обновление ингредиентов, используя такие масла, как оливковое и авокадо, для уменьшения содержания жира.
Новая упаковка Lay's имеет более выразительный значок солнца, а также надпись "Lay's Rays", сияющую из логотипа – намек на солнечный свет, который помогает картофелю расти.
Цветовая палитра вдохновлена ингредиентами Lay's, а фотография демонстрирует хрусткость и пряность бренда. Важно, что культовая красная лента Lay's остается центральным элементом, связывая наследие бренда с его современной эволюцией.
Время обновления является стратегическим, поскольку Lay's приближается к своему 100-летию. Бренд, который является чипсами №1 в Америке и во всем мире, стремится укрепить свои позиции, подчеркивая свою приверженность качественным ингредиентам и прозрачности.
