Эксклюзив
14:15 • 534 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 2374 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 7464 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 10661 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 14167 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11424 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13274 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 17847 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 25854 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 24750 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Lay's проводит крупнейшее обновление визуальной идентичности за почти столетие, подчеркивая фермерские корни и качественные ингредиенты. Бренд исключает искусственные ароматизаторы и красители, а также обновляет ингредиенты для уменьшения содержания жира.

Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда

Самый популярный в мире бренд картофельных чипсов Lay's переживает крупнейшее обновление визуальной идентичности за почти столетие, стремясь подчеркнуть свои фермерские корни и приверженность качественным ингредиентам.

Об этом сообщает Foodbev Media, пишет УНН.

Подробности

Новый брендинг, созданный собственной командой дизайнеров PepsiCo, делает больший акцент на скромном картофеле в основе каждой чипсы Lay's. Улучшенная фотография демонстрирует золотистый цвет, хрустящую текстуру и насыщенный вкус, которые сделали бренд одним из самых популярных в мире перекусов.

Наряду с визуальным обновлением, Lay's также исключает искусственные ароматизаторы и красители из искусственных источников из всей своей основной линейки продуктов в США к концу 2025 года. Разновидности Baked и Kettle Cooked бренда также получают обновление ингредиентов, используя такие масла, как оливковое и авокадо, для уменьшения содержания жира.

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью10.03.25, 11:54 • 142335 просмотров

Этот редизайн — это письмо любви к нашему происхождению. Мы хотели создать гибкую систему, которая чтит известные вкусы Lay's, в то же время выдвигая на первый план картофель и богатые фермерские образы

- пояснил Карл Герхардс, старший директор PepsiCo по дизайну бренда Lay's.

Новая упаковка Lay's имеет более выразительный значок солнца, а также надпись "Lay's Rays", сияющую из логотипа – намек на солнечный свет, который помогает картофелю расти.

Цветовая палитра вдохновлена ингредиентами Lay's, а фотография демонстрирует хрусткость и пряность бренда. Важно, что культовая красная лента Lay's остается центральным элементом, связывая наследие бренда с его современной эволюцией.

В Lay's удовлетворение наших потребителей выходит за рамки смелых вкусов – это о доставке проверенного качества от фермы до упаковки

- сказала Дениз Трулав, старший вице-президент по маркетингу PepsiCo Foods US.

Время обновления является стратегическим, поскольку Lay's приближается к своему 100-летию. Бренд, который является чипсами №1 в Америке и во всем мире, стремится укрепить свои позиции, подчеркивая свою приверженность качественным ингредиентам и прозрачности.

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона14.02.25, 08:32 • 235218 просмотров

Павел Зинченко

УНН LiteКулинар
