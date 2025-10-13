Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда

Самый популярный в мире бренд картофельных чипсов Lay's переживает крупнейшее обновление визуальной идентичности за почти столетие, стремясь подчеркнуть свои фермерские корни и приверженность качественным ингредиентам.

Об этом сообщает Foodbev Media, пишет УНН.

Новый брендинг, созданный собственной командой дизайнеров PepsiCo, делает больший акцент на скромном картофеле в основе каждой чипсы Lay's. Улучшенная фотография демонстрирует золотистый цвет, хрустящую текстуру и насыщенный вкус, которые сделали бренд одним из самых популярных в мире перекусов.

Наряду с визуальным обновлением, Lay's также исключает искусственные ароматизаторы и красители из искусственных источников из всей своей основной линейки продуктов в США к концу 2025 года. Разновидности Baked и Kettle Cooked бренда также получают обновление ингредиентов, используя такие масла, как оливковое и авокадо, для уменьшения содержания жира.

Этот редизайн — это письмо любви к нашему происхождению. Мы хотели создать гибкую систему, которая чтит известные вкусы Lay's, в то же время выдвигая на первый план картофель и богатые фермерские образы