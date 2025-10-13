Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду
Lay's проводить найбільше оновлення візуальної ідентичності за майже століття, підкреслюючи фермерське коріння та якісні інгредієнти. Бренд виключає штучні ароматизатори та барвники, а також оновлює інгредієнти для зменшення вмісту жиру.
Найпопулярніший у світі бренд картопляних чіпсів Lay's переживає найбільше оновлення візуальної ідентичності за майже століття, прагнучи підкреслити своє фермерське коріння та відданість якісним інгредієнтам.
Новий брендинг, створений власною командою дизайнерів PepsiCo, робить більший акцент на скромній картоплі в основі кожної чіпси Lay's. Покращена фотографія демонструє золотистий колір, хрустку текстуру та насичений смак, які зробили бренд одним з найпопулярніших у світі перекусом.
Поряд з візуальним оновленням, Lay's також виключає штучні ароматизатори та барвники зі штучних джерел з усієї своєї основної лінійки продуктів у США до кінця 2025 року. Різновиди Baked та Kettle Cooked бренду також отримують оновлення інгредієнтів, використовуючи такі олії, як оливкова та авокадо, для зменшення вмісту жиру.
Цей редизайн — це лист любові до нашого походження. Ми хотіли створити гнучку систему, яка вшановує відомі смаки Lay's, водночас висуваючи на перший план картоплю та багаті фермерські образи
Нова упаковка Lay's має більш виразний значок сонця, а також напис "Lay's Rays", що сяє з логотипу – натяк на сонячне світло, яке допомагає картоплі рости.
Кольорова палітра натхненна інгредієнтами Lay's, а світлина демонструє хрусткість та пряність бренду. Важливо, що культова червона стрічка Lay's залишається центральним елементом, пов'язуючи спадщину бренду з його сучасною еволюцією.
У Lay's задоволення наших споживачів виходить за рамки сміливих смаків – це про доставку перевіреної якості від ферми до упаковки
Час оновлення є стратегічним, оскільки Lay's наближається до свого 100-річчя. Бренд, який є чіпсами №1 в Америці та в усьому світі, прагне зміцнити свої позиції, підкреслюючи свою відданість якісним інгредієнтам та прозорості.
