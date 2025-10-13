Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду

$41.600.10
14:34 • 454 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 1526 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 3594 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 8492 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 11139 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 14855 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11561 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13366 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 26126 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 24994 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo13 жовтня, 05:19 • 48594 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм13 жовтня, 06:07 • 15040 перегляди
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною13 жовтня, 08:25 • 10804 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13 жовтня, 08:38 • 19868 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати10:34 • 16788 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 5468 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28 • 14847 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 26122 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм10:13 • 24989 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 30665 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олена Сосєдка
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Ізраїль
Державний кордон України
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 232 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 1354 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 41947 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 73635 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 76613 перегляди
Forbes
MIM-104 Patriot
NASAMS
Х-101
Лікарські засоби

Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

Lay's проводить найбільше оновлення візуальної ідентичності за майже століття, підкреслюючи фермерське коріння та якісні інгредієнти. Бренд виключає штучні ароматизатори та барвники, а також оновлює інгредієнти для зменшення вмісту жиру.

Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду

Найпопулярніший у світі бренд картопляних чіпсів Lay's переживає найбільше оновлення візуальної ідентичності за майже століття, прагнучи підкреслити своє фермерське коріння та відданість якісним інгредієнтам.

Про це повідомляє Foodbev Media, пише УНН.

Деталі

Новий брендинг, створений власною командою дизайнерів PepsiCo, робить більший акцент на скромній картоплі в основі кожної чіпси Lay's. Покращена фотографія демонструє золотистий колір, хрустку текстуру та насичений смак, які зробили бренд одним з найпопулярніших у світі перекусом.

Поряд з візуальним оновленням, Lay's також виключає штучні ароматизатори та барвники зі штучних джерел з усієї своєї основної лінійки продуктів у США до кінця 2025 року. Різновиди Baked та Kettle Cooked бренду також отримують оновлення інгредієнтів, використовуючи такі олії, як оливкова та авокадо, для зменшення вмісту жиру.

14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю10.03.25, 11:54 • 142335 переглядiв

Цей редизайн — це лист любові до нашого походження. Ми хотіли створити гнучку систему, яка вшановує відомі смаки Lay's, водночас висуваючи на перший план картоплю та багаті фермерські образи

- пояснив Карл Герхардс, старший директор PepsiCo з дизайну бренду Lay's.

Нова упаковка Lay's має більш виразний значок сонця, а також напис "Lay's Rays", що сяє з логотипу – натяк на сонячне світло, яке допомагає картоплі рости.

Кольорова палітра натхненна інгредієнтами Lay's, а світлина демонструє хрусткість та пряність бренду. Важливо, що культова червона стрічка Lay's залишається центральним елементом, пов'язуючи спадщину бренду з його сучасною еволюцією.

У Lay's задоволення наших споживачів виходить за рамки сміливих смаків – це про доставку перевіреної якості від ферми до упаковки

- сказала Деніз Трулав, старший віце-президент з маркетингу PepsiCo Foods US.

Час оновлення є стратегічним, оскільки Lay's наближається до свого 100-річчя. Бренд, який є чіпсами №1 в Америці та в усьому світі, прагне зміцнити свої позиції, підкреслюючи свою відданість якісним інгредієнтам та прозорості. 

Як зменшити споживання обробленої їжі: 10 простих порад для здорового раціону14.02.25, 08:32 • 235218 переглядiв

Павло Зінченко

УНН LiteКулінар
Сполучені Штати Америки