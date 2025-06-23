Всесвітній день інформаторів та Переддень Івана Купала: що ще відзначають 23 червня

23 червня в Україні святкують Переддень Івана Купала та відзначають Всесвітній день інформаторів, який має на меті підвищити обізнаність у світі про боротьбу з корупцією. Про це пише УНН.

Всесвітній день інформаторів

Всесвітній день інформаторів відзначається щорічно 23 червня з 2019 року за ініціативою неурядових організацій. Цей день має на меті підвищити обізнаність у світі про боротьбу з корупцією та визнати важливу роль інформаторів у цьому процесі.

Після пандемії та руху #MeToo гостро постала необхідність у надійних системах для повідомлень про порушення на робочих місцях. Інформація, яку надають викривачі, стосується конкретних протиправних дій - кримінальних злочинів, загроз здоров’ю і безпеці або шкоди довкіллю. Її слід передавати відповідним органам або роботодавцям, щоб вона працювала на користь суспільства. Крім того, цей день нагадує про важливість діалогу між роботодавцями та працівниками щодо ефективних механізмів інформування та оцінки політик у цій сфері. Адже шахрайство на роботі не лише завдає фінансових втрат, але й підриває репутацію організації.

День друкарської машинки

Щорічно 23 червня відзначається День друкарської машинки. Саме цього дня у 1868 році американський винахідник Крістофер Шоулз отримав патент на першу у світі друкарську машинку - винахід, який кардинально змінив спосіб фіксації та поширення інформації.

Його перша модель була розміром з великий стіл, мала клавіатуру, схожу на клавіші рояля, і друкувала лише великими літерами. Оператор не міг бачити результат роботи одразу, адже папір ховався всередині механізму. Саме ця машинка заклала основу для нинішньої розкладки QWERTY - перші шість клавіш верхнього ряду клавіатури були розташовані саме так. Цікаво, що на клавіатурі не було окремої клавіші з цифрою "1": її замінювали буквою "I", а клавіша Shift з’явилася лише через десять років.

Оскільки Шоулз не мав коштів для запуску виробництва, він продав права на свій винахід Філу Ремінгтону — відомому конструктору та виробнику зброї. Інженери Ремінгтона удосконалили механізм і вже 1 березня 1873 року компанія Remington and Sons розпочала серійне виробництво друкарських машинок у Нью-Йорку.

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Міжнародний день інформування про синдром Драве

Міжнародний день обізнаності про синдром Драве, який щороку відзначають 23 червня, покликаний звернути увагу на одну з найважчих форм дитячої епілепсії.

Це рідкісне генетичне захворювання зазвичай проявляється в перші роки життя і супроводжується важкими нападами, які часто не піддаються традиційному лікуванню. Діти з цим синдромом також стикаються з труднощами у розвитку, навчанні та мають супутні психологічні порушення.

У цей день у всьому світі проходять кампанії, які покликані підвищити поінформованість про синдром Драве, його прояви та сучасні методи допомоги. Особливу увагу приділяють не лише інформуванню громадськості, а й підтримці сімей, які щоденно борються за якість життя своїх дітей. Медична спільнота також активно використовує цю дату, щоб привернути увагу до потреби в дослідженнях і нових підходах до лікування.

Цей день - нагода не лише говорити про хворобу, а й об’єднати зусилля суспільства задля того, щоб зробити життя дітей із синдромом Драве більш безпечним і гідним.

Переддень Івана Купала

Свято Івана Купала, яке традиційно припадає на ніч із 23 на 24 червня (з 6 на 7 липня за старим стилем), бере свій початок ще з язичницьких часів - задовго до хрещення Русі. У цю ніч молодь занурюється в обряди, що прославляють силу природи, води та вогню.

Згідно з повір’ями, саме в купальську ніч у лісі розцвітає чарівна папороть. Хто знайде її квітку - отримає надзвичайне щастя або багатство. Проте шлях до цієї мети може бути непростим: на шукачів чекають випробування й зустрічі з нечистою силою, яка всіляко намагається збити з пантелику.

Традиційно дівчата цього вечора збирають цілющі трави й плетуть вінки, прикрашаючи їх свічками. Потім пускають їх на воду, спостерігаючи, як пливуть, намагаючись вгадати свою долю й дізнатися ім’я майбутнього нареченого. Хлопці ж збирають хмиз, розпалюють велике купальське вогнище й стрибають через нього, вірячи, що такий ритуал дарує щастя й очищення. Якщо пара стрибає через полум’я, не розпустивши рук - їх чекає спільне щасливе життя.

Вода й вогонь у ніч Купала вважаються магічними стихіями, що очищають не лише тіло, а й душу. Саме тому в цей день було прийнято купатися - для відновлення енергії та внутрішньої гармонії.

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Міжнародний Олімпійський день

23 червня 1894 року в Парижі відбувся історичний міжнародний конгрес, присвячений фізичному вихованню. Саме цього дня барон П’єр де Кубертен виступив із доповіддю, в якій запропонував відродити Олімпійські ігри за сучасною моделлю. Його ініціативу підтримали делегати з 12 країн, і того ж дня було засновано Міжнародний олімпійський комітет (МОК), генеральним секретарем якого став сам Кубертен. Першу Олімпіаду нового часу призначили на 1896 рік у Греції.

У 1967 році МОК проголосив 23 червня Міжнародним олімпійським днем - на знак поваги до ідеї, яка об'єднала світ. Відтоді цей день присвячений не лише спортивним досягненням, а й поширенню ідеалів дружби, взаєморозуміння та миру. За словами Олімпійської хартії, головна мета руху - виховувати молодь через спорт, формуючи кращий і гармонійніший світ.

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День святої мучениці Агрипини

Свята діва Агрипина народилася в стародавньому Римі та з юних років присвятила своє життя Богові. Її праведне й цнотливе життя було мов аромат пахучої троянди серед вірян - прикладом духовної чистоти, що приносив користь серцям і відганяв пристрасті. Вона обручила себе Христу та в роки правління імператора Валеріана мужньо прийняла мученицьку смерть заради віри.

Після жорстоких катувань - побиття, ламання кісток і кайданів - Агрипина була звільнена ангелом Божим, який зміцнив її дух. Незважаючи на страждання, вона не зламалася і у муках віддала душу Богові. Її тіло таємно винесли з Рима християнки Васса, Павла та Агадоникія. Довго подорожуючи, зрештою вони дісталися Сицилії, де й поховали святу.

З того часу, як Сицилія прийняла мощі Агрипини, край звільнився від демонічного впливу, а згодом — і від нападу агарян, що зазнали раптової поразки біля її храму. Молитвами святої зцілювались хворі, очищувалися прокажені, а благодать Божа через її заступництво допомагала тим, хто звертався з вірою.

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