Українські шпажистки здобули золото чемпіонату Європи

У фіналі жіночої командної шпаги на континентальній першості в італійській Генуї українки впевнено перемогли команду Швейцарії - 45:34. Про це повидомляє Міністерство молоді та спорту Україн, пише УНН.

Золото чемпіонату Європи здобули: Олена Кривицька, Анна Максименко, Інна Бровко та Влада Харькова - йдеться у повідомленні.

У півфіналі підопічні Богдана Нікішина були сильнішими за господарок турніру, олімпійських чемпіонок-2024, команду Італії – 45:27, яка у підсумку здобула бронзу ЧЄ.

Нагадаємо

24 травня українська фехтувальниця Влада Харькова здобула бронзову медаль на етапі Кубка світу в Китаї. Це перша особиста нагорода України у жіночій шпазі за останні сім років.