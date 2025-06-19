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Українські шпажистки здобули золото чемпіонату Європи

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Українські шпажистки стали чемпіонками Європи, перемігши у фіналі команду Швейцарії з рахунком 45:34. У півфіналі українки здолали збірну Італії.

Українські шпажистки здобули золото чемпіонату Європи

У фіналі жіночої командної шпаги на континентальній першості в італійській Генуї українки впевнено перемогли команду Швейцарії - 45:34. Про це повидомляє  Міністерство молоді та спорту Україн, пише УНН.

Золото чемпіонату Європи здобули: Олена Кривицька, Анна Максименко, Інна Бровко та Влада Харькова

- йдеться у повідомленні.

У півфіналі підопічні Богдана Нікішина були сильнішими за господарок турніру, олімпійських чемпіонок-2024, команду Італії – 45:27, яка у підсумку здобула бронзу ЧЄ.

Нагадаємо

24 травня українська фехтувальниця Влада Харькова здобула бронзову медаль на етапі Кубка світу в Китаї. Це перша особиста нагорода України у жіночій шпазі за останні сім років.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Спорт
Швейцарія
Італія
Україна
Tesla
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