Українські шпажистки здобули золото чемпіонату Європи
Київ • УНН
Українські шпажистки стали чемпіонками Європи, перемігши у фіналі команду Швейцарії з рахунком 45:34. У півфіналі українки здолали збірну Італії.
У фіналі жіночої командної шпаги на континентальній першості в італійській Генуї українки впевнено перемогли команду Швейцарії - 45:34. Про це повидомляє Міністерство молоді та спорту Україн, пише УНН.
Золото чемпіонату Європи здобули: Олена Кривицька, Анна Максименко, Інна Бровко та Влада Харькова
У півфіналі підопічні Богдана Нікішина були сильнішими за господарок турніру, олімпійських чемпіонок-2024, команду Італії – 45:27, яка у підсумку здобула бронзу ЧЄ.
Нагадаємо
24 травня українська фехтувальниця Влада Харькова здобула бронзову медаль на етапі Кубка світу в Китаї. Це перша особиста нагорода України у жіночій шпазі за останні сім років.