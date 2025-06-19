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Украинские шпажистки завоевали золото чемпионата Европы

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Украинские шпажистки стали чемпионками Европы, победив в финале команду Швейцарии со счетом 45:34. В полуфинале украинки одолели сборную Италии.

Украинские шпажистки завоевали золото чемпионата Европы

В финале женской командной шпаги на континентальном первенстве в итальянской Генуе украинки уверенно победили команду Швейцарии - 45:34. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Золото чемпионата Европы завоевали: Елена Кривицкая, Анна Максименко, Инна Бровко и Влада Харькова

- говорится в сообщении.

В полуфинале подопечные Богдана Никишина были сильнее хозяек турнира, олимпийских чемпионок-2024, команду Италии – 45:27, которая в итоге завоевала бронзу ЧЕ.

Напомним

24 мая украинская фехтовальщица Влада Харькова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Китае. Это первая личная награда Украины в женской шпаге за последние семь лет.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спорт
Швейцария
Италия
Украина
Tesla
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