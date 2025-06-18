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Папа Лев XIV вважає ШІ ключовою загрозою людству: деталі

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Папа Лев XIV назвав штучний інтелект загрозою для людства. Він закликав спиратись на вчення Церкви, щоб дати відповідь на виклики ШІ та захистити людську гідність.

Папа Лев XIV вважає ШІ ключовою загрозою людству: деталі

Папа Лев XIV вважає, що загроза штучного інтелекту людству - серед ключових сучасних проблем. 

Передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal та Punto Informatico.

Деталі

На своїй першій зустрічі з Італійською Єпископською Конференцією Папа Лев XIV повернувся до розмови про ІА, тему, яку він, здається, вважає фундаментально важливою.

Штучний інтелект, разом із біотехнологіями, економікою даних та соціальними мережами, понтифік зараховує  до викликів, які "ставлять під сумнів повагу до гідності людської особистості та глибоко змінюють наше сприйняття та досвід життя" . 

Виступаючи перед залою кардиналів, Папа Римський заявляв, що він спиратиметься на 2000 років соціального вчення Церкви, щоб "відреагувати на чергову промислову революцію та інновації в галузі штучного інтелекту, які кидають виклик людській гідності, справедливості та праці".

Людська гідність ризикує бути зруйнованою або забутою, заміненою функціями, автоматизмами, симуляціями. Але людина — це не система алгоритмів: вона — істота, стосунки, таємниця.

Папа Лев XIV не вперше говорить про ШІ. Він уже зробив це у своїй першій промові перед Колегією кардиналів через два дні після свого обрання. 

Нагадаємо

Можливості штучного інтелекту вирішили застосувати для вивчення одного з найшанованіших текстів людства - Біблії. І він розкрив приховані мовні закономірності біблейських текстів та назвав їхнє ймовірне авторство. 

Папа Римський Лев XIV рішуче закликав припинити війну рф в Україні.

Аль Пачіно став першим кіноактором, якого прийняв Папа Римський Лев XIV. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Лев XIV
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