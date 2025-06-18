Папа Лев XIV вважає ШІ ключовою загрозою людству: деталі

Папа Лев XIV вважає, що загроза штучного інтелекту людству - серед ключових сучасних проблем.

Передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal та Punto Informatico.

На своїй першій зустрічі з Італійською Єпископською Конференцією Папа Лев XIV повернувся до розмови про ІА, тему, яку він, здається, вважає фундаментально важливою.

Штучний інтелект, разом із біотехнологіями, економікою даних та соціальними мережами, понтифік зараховує до викликів, які "ставлять під сумнів повагу до гідності людської особистості та глибоко змінюють наше сприйняття та досвід життя" .

Виступаючи перед залою кардиналів, Папа Римський заявляв, що він спиратиметься на 2000 років соціального вчення Церкви, щоб "відреагувати на чергову промислову революцію та інновації в галузі штучного інтелекту, які кидають виклик людській гідності, справедливості та праці".

Людська гідність ризикує бути зруйнованою або забутою, заміненою функціями, автоматизмами, симуляціями. Але людина — це не система алгоритмів: вона — істота, стосунки, таємниця.