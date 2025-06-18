Папа Лев XIV считает ИИ ключевой угрозой человечеству: детали

Папа Лев XIV считает, что угроза искусственного интеллекта человечеству - среди ключевых современных проблем.

Передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal и Punto Informatico.

Детали

На своей первой встрече с Итальянской Епископской Конференцией Папа Лев XIV вернулся к разговору об ИИ, тему, которую он, кажется, считает фундаментально важной.

Искусственный интеллект, вместе с биотехнологиями, экономикой данных и социальными сетями, понтифик причисляет к вызовам, которые "ставят под сомнение уважение к достоинству человеческой личности и глубоко меняют наше восприятие и опыт жизни" .

Выступая перед залом кардиналов, Папа Римский заявлял, что он будет опираться на 2000 лет социального учения Церкви, чтобы "отреагировать на очередную промышленную революцию и инновации в области искусственного интеллекта, которые бросают вызов человеческому достоинству, справедливости и труду".

Человеческое достоинство рискует быть разрушенным или забытым, замененным функциями, автоматизмами, симуляциями. Но человек - это не система алгоритмов: он - существо, отношения, тайна.

Папа Лев XIV не впервые говорит о ИИ. Он уже сделал это в своей первой речи перед Коллегией кардиналов через два дня после своего избрания.

Напомним

Возможности искусственного интеллекта решили применить для изучения одного из самых почитаемых текстов человечества - Библии. И он раскрыл скрытые языковые закономерности библейских текстов и назвал их вероятное авторство.

Папа Римский Лев XIV решительно призвал прекратить войну рф в Украине.

Аль Пачино стал первым киноактером, которого принял Папа Римский Лев XIV.