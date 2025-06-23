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Всемирный день информаторов и Канун Ивана Купалы: что еще отмечают 23 июня

Киев • УНН

 • 102 просмотра

23 июня в Украине отмечается ряд важных событий, в частности Канун Ивана Купалы, Всемирный день информаторов, День пишущей машинки, Международный день информирования о синдроме Драве, Международный Олимпийский день и День святой мученицы Агриппины. Эти события охватывают древние традиции, современные социальные инициативы, значимые изобретения и чествование исторических личностей.

Всемирный день информаторов и Канун Ивана Купалы: что еще отмечают 23 июня

23 июня в Украине празднуют канун Ивана Купалы и отмечают Всемирный день информаторов, который имеет целью повысить осведомленность в мире о борьбе с коррупцией. Об этом пишет УНН.

Всемирный день информаторов

Всемирный день информаторов отмечается ежегодно 23 июня с 2019 года по инициативе неправительственных организаций. Этот день имеет целью повысить осведомленность в мире о борьбе с коррупцией и признать важную роль информаторов в этом процессе.

После пандемии и движения #MeToo остро встала необходимость в надежных системах для сообщений о нарушениях на рабочих местах. Информация, которую предоставляют обличители, касается конкретных противоправных действий – уголовных преступлений, угроз здоровью и безопасности или вреда окружающей среде. Ее следует передавать соответствующим органам или работодателям, чтобы она работала на пользу общества. Кроме того, этот день напоминает о важности диалога между работодателями и работниками относительно эффективных механизмов информирования и оценки политик в этой сфере. Ведь мошенничество на работе не только наносит финансовые потери, но и подрывает репутацию организации.

День печатной машинки

Ежегодно 23 июня отмечается День печатной машинки. Именно в этот день в 1868 году американский изобретатель Кристофер Шоулз получил патент на первую в мире печатную машинку – изобретение, которое кардинально изменило способ фиксации и распространения информации.

Его первая модель была размером с большой стол, имела клавиатуру, похожую на клавиши рояля, и печатала только заглавными буквами. Оператор не мог видеть результат работы сразу, ведь бумага пряталась внутри механизма. Именно эта машинка заложила основу для нынешней раскладки QWERTY – первые шесть клавиш верхнего ряда клавиатуры были расположены именно так. Интересно, что на клавиатуре не было отдельной клавиши с цифрой "1": ее заменяли буквой "I", а клавиша Shift появилась лишь через десять лет.

Поскольку Шоулз не имел средств для запуска производства, он продал права на свое изобретение Филу Ремингтону – известному конструктору и производителю оружия. Инженеры Ремингтона усовершенствовали механизм и уже 1 марта 1873 года компания Remington and Sons начала серийное производство печатных машинок в Нью-Йорке.

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Международный день осведомленности о синдроме Драве

Международный день осведомленности о синдроме Драве, который ежегодно отмечают 23 июня, призван обратить внимание на одну из самых тяжелых форм детской эпилепсии.

Это редкое генетическое заболевание обычно проявляется в первые годы жизни и сопровождается тяжелыми приступами, которые часто не поддаются традиционному лечению. Дети с этим синдромом также сталкиваются с трудностями в развитии, обучении и имеют сопутствующие психологические нарушения.

В этот день во всем мире проходят кампании, призванные повысить осведомленность о синдроме Драве, его проявлениях и современных методах помощи. Особое внимание уделяется не только информированию общественности, но и поддержке семей, которые ежедневно борются за качество жизни своих детей. Медицинское сообщество также активно использует эту дату, чтобы привлечь внимание к необходимости в исследованиях и новых подходах к лечению.

Этот день – возможность не только говорить о болезни, но и объединить усилия общества для того, чтобы сделать жизнь детей с синдромом Драве более безопасной и достойной.

Канун Ивана Купалы

Праздник Ивана Купалы, который традиционно приходится на ночь с 23 на 24 июня (с 6 на 7 июля по старому стилю), берет свое начало еще с языческих времен – задолго до крещения Руси. В эту ночь молодежь погружается в обряды, прославляющие силу природы, воды и огня.

Согласно поверьям, именно в купальскую ночь в лесу расцветает волшебный папоротник. Кто найдет его цветок – получит необычайное счастье или богатство. Однако путь к этой цели может быть непростым: искателей ждут испытания и встречи с нечистой силой, которая всячески пытается сбить с толку.

Традиционно девушки в этот вечер собирают целебные травы и плетут венки, украшая их свечами. Затем пускают их на воду, наблюдая, как плывут, пытаясь угадать свою судьбу и узнать имя будущего жениха. Парни же собирают хворост, разжигают большой купальский костер и прыгают через него, веря, что такой ритуал дарит счастье и очищение. Если пара прыгает через пламя, не распустив рук, – их ждет совместная счастливая жизнь.

Вода и огонь в ночь Купалы считаются магическими стихиями, очищающими не только тело, но и душу. Именно поэтому в этот день было принято купаться – для восстановления энергии и внутренней гармонии.

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Международный Олимпийский день

23 июня 1894 года в Париже состоялся исторический международный конгресс, посвященный физическому воспитанию. Именно в этот день барон Пьер де Кубертен выступил с докладом, в котором предложил возродить Олимпийские игры по современной модели. Его инициативу поддержали делегаты из 12 стран, и в тот же день был основан Международный олимпийский комитет (МОК), генеральным секретарем которого стал сам Кубертен. Первую Олимпиаду нового времени назначили на 1896 год в Греции.

В 1967 году МОК провозгласил 23 июня Международным олимпийским днем – в знак уважения к идее, которая объединила мир. С тех пор этот день посвящен не только спортивным достижениям, но и распространению идеалов дружбы, взаимопонимания и мира. По словам Олимпийской хартии, главная цель движения – воспитывать молодежь через спорт, формируя лучший и гармоничный мир.

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День святой мученицы Агриппины

Святая дева Агриппина родилась в древнем Риме и с юных лет посвятила свою жизнь Богу. Ее праведная и целомудренная жизнь была словно аромат благоухающей розы среди верующих – примером духовной чистоты, приносившей пользу сердцам и отгонявшей страсти. Она обручила себя Христу и в годы правления императора Валериана мужественно приняла мученическую смерть ради веры.

После жестоких истязаний – избиения, ломания костей и кандалов – Агриппина была освобождена ангелом Божьим, который укрепил ее дух. Несмотря на страдания, она не сломалась и в муках отдала душу Богу. Ее тело тайно вынесли из Рима христианки Васса, Павла и Агадоника. Долго путешествуя, в конце концов они добрались до Сицилии, где и похоронили святую.

С тех пор, как Сицилия приняла мощи Агриппины, край освободился от демонического влияния, а впоследствии – и от нападения агарян, потерпевших внезапное поражение у ее храма. Молитвами святой исцелялись больные, очищались прокаженные, а благодать Божья через ее заступничество помогала тем, кто обращался с верой.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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