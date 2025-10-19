Внаслідок російських ударів по Харківщині загинула одна людина, п’ятеро зазнали поранень - ОВА
Київ • УНН
Харків і п’ять населених пунктів Харківської області зазнали обстрілів з боку російських загарбників протягом минулої доби. Внаслідок цих ударів одна людина загинула, 14 - постраждали, пише УНН з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Деталі
У с. Баранівка Золочівської громади загинув 35-річний чоловік, постраждали чоловіки 31, 33, 49 років; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждали 19-річний і 25-річний чоловіки; у сел. Ківшарівка Куп'янської громади постраждав 83-річний чоловік; у сел. Шевченкове постраждала 82-річна жінка; у м. Лозова постраждали 39-річний чоловік і жінки 47, 54, 66, 79, 80 років; у сел. Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади постраждав 44-річний чоловік
російські загарбники активно застосовували по Харківській області різні види озброєння:
- 10 КАБ;
- 3 fpv-дрони;
- 1 БПЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів було пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено скління вікон гуртожитку;
- у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки,
1 будівлю (с. Сподобівка, 4 приватні будинки (с. Андріївка), 14 приватних
будинків (с. Осинове), автомобіль (сел. Куп'янськ-Вузловий);
- у Лозівському районі пошкоджено 12 приватних
будинків (м. Лозова);
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с.
Баранівка).
Синєгубов також повідомив, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 181 людину. Залишилися 83 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 8263 людини.
Крім того, упродовж минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 8 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка
Також на Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атакз боку російських загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії ворога в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Малої Шапківки й Піщаного.
Доповнення
Увечері суботи, 18 жовтня, російські війська вперше завдали авіаудару по Лозовій на Харківщині, застосувавши керовану авіабомбу (КАБ) нової модифікації.
За даними слідства, 18 жовтня близько 17:40 збройні сили рф завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова. Пошкоджено будинки та господарчі споруди