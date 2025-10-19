$41.640.00
18 жовтня, 21:14
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
Внаслідок російських ударів по Харківщині загинула одна людина, п’ятеро зазнали поранень - ОВА

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Впродовж минулої доби Харків та п'ять населених пунктів області зазнали обстрілів, внаслідок чого одна людина загинула та 14 отримали поранення. російські загарбники застосовували КАБи, FPV-дрони та БПЛА, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

Внаслідок російських ударів по Харківщині загинула одна людина, п’ятеро зазнали поранень - ОВА

Харків і п’ять населених пунктів Харківської області зазнали обстрілів з боку російських загарбників протягом минулої доби. Внаслідок цих ударів одна людина загинула, 14 - постраждали, пише УНН з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Деталі

У с. Баранівка Золочівської громади загинув 35-річний чоловік, постраждали чоловіки 31, 33, 49 років; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждали 19-річний і 25-річний чоловіки; у сел. Ківшарівка Куп'янської громади постраждав 83-річний чоловік; у сел. Шевченкове постраждала 82-річна жінка; у м. Лозова постраждали 39-річний чоловік і жінки 47, 54, 66, 79, 80 років; у сел. Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади постраждав 44-річний чоловік

- говориться в повідомленні ОВА.

російські загарбники активно застосовували по Харківській області різні види озброєння:

  • 10 КАБ;
    • 3 fpv-дрони;
      • 1 БПЛА (тип встановлюється).

        Внаслідок обстрілів було пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

        •  у м. Харків пошкоджено скління вікон гуртожитку;
          • у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 1 будівлю (с. Сподобівка, 4 приватні будинки (с. Андріївка), 14 приватних будинків (с. Осинове), автомобіль (сел. Куп'янськ-Вузловий);
            • у Лозівському районі пошкоджено 12 приватних будинків (м. Лозова);
              • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Баранівка).

                Синєгубов також повідомив, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 181 людину. Залишилися 83 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 8263 людини.

                Крім того, упродовж минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення.

                На Південно-Слобожанському напрямку противник 8 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка

                - розповів Синєгубов.

                Також на Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атакз боку російських загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії ворога в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Малої Шапківки й Піщаного.

                Доповнення

                Увечері суботи, 18 жовтня, російські війська вперше завдали авіаудару по Лозовій на Харківщині, застосувавши керовану авіабомбу (КАБ) нової модифікації.

                За даними слідства, 18 жовтня близько 17:40 збройні сили рф завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова. Пошкоджено будинки та господарчі споруди

                - йдеться у дописі.

                Павло Зінченко

