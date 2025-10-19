В результате российских ударов по Харьковской области погиб один человек, пятеро получили ранения - ОВА

$41.640.00
18 октября, 21:14
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 32168 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 32071 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 36471 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 48216 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 69477 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 47331 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49339 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36994 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25828 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
Популярные новости
Большинство немцев против выплат Bürgergeld украинским беженцам
Аналог Shahed с искусственным интеллектом: США и Украина создали беспилотник с дальностью полета до 1600 км
Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ
Россия приступила к изготовлению прототипа одномоторного истребителя Су-750
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 96844 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 119581 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 143518 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 108111 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 133136 просмотра
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 26659 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 41963 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 47166 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 74901 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 121573 просмотра
В результате российских ударов по Харьковской области погиб один человек, пятеро получили ранения - ОВА

Киев • УНН

 • 132 просмотра

За прошедшие сутки Харьков и пять населенных пунктов области подверглись обстрелам, в результате чего один человек погиб и 14 получили ранения. российские захватчики применяли КАБы, FPV-дроны и БПЛА, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

В результате российских ударов по Харьковской области погиб один человек, пятеро получили ранения - ОВА

Харьков и пять населенных пунктов Харьковской области подверглись обстрелам со стороны российских захватчиков за прошедшие сутки. В результате этих ударов один человек погиб, 14 - пострадали, пишет УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Подробности

В с. Барановка Золочевской общины погиб 35-летний мужчина, пострадали мужчины 31, 33, 49 лет; в с. Сподобовка Шевченковской общины пострадали 19-летний и 25-летний мужчины; в пос. Ковшаровка Купянской общины пострадал 83-летний мужчина; в пос. Шевченково пострадала 82-летняя женщина; в г. Лозовая пострадали 39-летний мужчина и женщины 47, 54, 66, 79, 80 лет; в пос. Купянск-Узловой Купянской общины пострадал 44-летний мужчина

- говорится в сообщении ОВА.

российские захватчики активно применяли по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 10 КАБ;
    • 3 fpv-дрона;
      • 1 БПЛА (тип устанавливается).

        В результате обстрелов были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

        •  в г. Харьков повреждено остекление окон общежития;
          • в Купянском районе повреждены 2 частных дома, 1 здание (с. Сподобовка, 4 частных дома (с. Андреевка), 14 частных домов (с. Осиново), автомобиль (пос. Купянск-Узловой);
            • в Лозовском районе повреждены 12 частных домов (г. Лозовая);
              • в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Барановка).

                Синегубов также сообщил, что транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 181 человека. Остались 83 человека. Всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 8263 человека.

                Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения.

                На Южно-Слобожанском направлении противник 8 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка

                - рассказал Синегубов.

                Также на Купянском направлении за сутки произошло 11 атак со стороны российских захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия врага в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Малой Шапковки и Песчаного.

                Дополнение

                Вечером субботы, 18 октября, российские войска впервые нанесли авиаудар по Лозовой на Харьковщине, применив управляемую авиабомбу (КАБ) новой модификации.

                По данным следствия, 18 октября около 17:40 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая. Повреждены дома и хозяйственные постройки

                - говорится в сообщении.

                Павел Зинченко

                ОбществоВойна в Украине
                Война в Украине
                Столкновения
                Олег Синегубов
                Лозова
                Купянск
                Харьков