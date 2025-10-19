В результате российских ударов по Харьковской области погиб один человек, пятеро получили ранения - ОВА
Киев • УНН
За прошедшие сутки Харьков и пять населенных пунктов области подверглись обстрелам, в результате чего один человек погиб и 14 получили ранения. российские захватчики применяли КАБы, FPV-дроны и БПЛА, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.
Харьков и пять населенных пунктов Харьковской области подверглись обстрелам со стороны российских захватчиков за прошедшие сутки. В результате этих ударов один человек погиб, 14 - пострадали, пишет УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Подробности
В с. Барановка Золочевской общины погиб 35-летний мужчина, пострадали мужчины 31, 33, 49 лет; в с. Сподобовка Шевченковской общины пострадали 19-летний и 25-летний мужчины; в пос. Ковшаровка Купянской общины пострадал 83-летний мужчина; в пос. Шевченково пострадала 82-летняя женщина; в г. Лозовая пострадали 39-летний мужчина и женщины 47, 54, 66, 79, 80 лет; в пос. Купянск-Узловой Купянской общины пострадал 44-летний мужчина
российские захватчики активно применяли по Харьковской области различные виды вооружения:
- 10 КАБ;
- 3 fpv-дрона;
- 1 БПЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждено остекление окон общежития;
- в Купянском районе повреждены 2 частных дома,
1 здание (с. Сподобовка, 4 частных дома (с. Андреевка), 14 частных
домов (с. Осиново), автомобиль (пос. Купянск-Узловой);
- в Лозовском районе повреждены 12 частных
домов (г. Лозовая);
- в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с.
Барановка).
Синегубов также сообщил, что транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 181 человека. Остались 83 человека. Всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 8263 человека.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения.
На Южно-Слобожанском направлении противник 8 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка
Также на Купянском направлении за сутки произошло 11 атак со стороны российских захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия врага в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Малой Шапковки и Песчаного.
Дополнение
Вечером субботы, 18 октября, российские войска впервые нанесли авиаудар по Лозовой на Харьковщине, применив управляемую авиабомбу (КАБ) новой модификации.
По данным следствия, 18 октября около 17:40 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая. Повреждены дома и хозяйственные постройки