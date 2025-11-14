$42.060.03
Віцепрем'єр Італії Сальвіні застерігає від надмірної допомоги Україні через ризик корупції

Київ • УНН

 • 2198 перегляди

Віцепрем'єр Італії заявив, що надання більшої допомоги Україні не зупинить війну та може "підживити подальшу корупцію". Міністр оборони Гвідо Крозетто розкритикував його позицію, наголосивши на допомозі цивільному населенню.

Віцепрем'єр Італії Сальвіні застерігає від надмірної допомоги Україні через ризик корупції

Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив у п’ятницю, що надання більшої допомоги Україні не зупинить війну з росією та може "підживити подальшу корупцію", натякаючи на скандал у Києві. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Мені здається, що виникають корупційні скандали, за участю українського уряду, тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників та пенсіонерів використовувалися для розпалювання подальшої корупції

– сказав він журналістам.

Європа зіткнеться з мільярдними втратами без узгодження репараційного кредиту для України - FT07.11.25, 17:05 • 2864 перегляди

Я не думаю, що відправлення більшої кількості зброї вирішить проблему. Мені здається, що те, що відбувається останніми годинами, з просуванням російських військ, говорить нам про те, що в інтересах усіх, перш за все України, зупинити війну

– додав Сальвіні.

Туск про корупційний скандал в Україні: "Я попереджав Зеленського про ризики російської пропаганди"14.11.25, 15:30 • 3472 перегляди

Його позицію розкритикував міністр оборони Гвідо Крозетто: "Я розумію занепокоєння Маттео Сальвіні, але я не суджу країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак".

Нагадаємо

Італія нещодавно підписала 12-й пакет військової допомоги для Києва та обіцяла підтримку в енергетиці цієї зими, проте ще обговорює участь у ініціативі НАТО щодо купівлі американської зброї для України.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Reuters
НАТО
Італія
Україна