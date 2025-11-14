Вице-премьер Италии Сальвини предостерегает от чрезмерной помощи Украине из-за риска коррупции
Вице-премьер Италии заявил, что оказание большей помощи Украине не остановит войну и может «подпитать дальнейшую коррупцию». Министр обороны Гвидо Крозетто раскритиковал его позицию, подчеркнув помощь гражданскому населению.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в пятницу, что предоставление большей помощи Украине не остановит войну с Россией и может «подпитать дальнейшую коррупцию», намекая на скандал в Киеве. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Мне кажется, что возникают коррупционные скандалы с участием украинского правительства, поэтому я не хотел бы, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для разжигания дальнейшей коррупции
Я не думаю, что отправка большего количества оружия решит проблему. Мне кажется, что то, что происходит в последние часы, с продвижением российских войск, говорит нам о том, что в интересах всех, прежде всего Украины, остановить войну
Его позицию раскритиковал министр обороны Гвидо Крозетто: "Я понимаю беспокойство Маттео Сальвини, но я не сужу страну на основе двух коррумпированных лиц. Мы стараемся помочь гражданскому населению, которое страдает от 93% российских атак".
Италия недавно подписала 12-й пакет военной помощи для Киева и обещала поддержку в энергетике этой зимой, однако еще обсуждает участие в инициативе НАТО по покупке американского оружия для Украины.