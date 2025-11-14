Вице-премьер Италии Сальвини предостерегает от чрезмерной помощи Украине из-за риска коррупции

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в пятницу, что предоставление большей помощи Украине не остановит войну с Россией и может «подпитать дальнейшую коррупцию», намекая на скандал в Киеве. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Мне кажется, что возникают коррупционные скандалы с участием украинского правительства, поэтому я не хотел бы, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для разжигания дальнейшей коррупции

Европа столкнется с миллиардными потерями без согласования репарационного кредита для Украины - FT

Я не думаю, что отправка большего количества оружия решит проблему. Мне кажется, что то, что происходит в последние часы, с продвижением российских войск, говорит нам о том, что в интересах всех, прежде всего Украины, остановить войну