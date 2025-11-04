Італія готує для України 12-й пакет військової допомоги - голова Міноборони країни

Італія готує черговий, уже 12-й пакет військової підтримки для України, який уряд планує представити найближчим часом. Про це у понеділок, 3 листопада заявив глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто, передає УНН з посиланням на видання La Repubblica.

Деталі

Виступаючи на презентації календаря Міністерства оборони в Палаці армії в Римі, Гвідо Крозетто анонсував новий пакет допомоги.

Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Ймовірно, так, ми підготуємо новий пакет, який я незабаром презентую в тому ж форматі, що й інші пакети - сказав він журналістам.

Крозетто зазначив, що це буде вже 12-й пакет військової допомоги з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року.

"Що стосується ракет Patriot, відправлених із Німеччини, то ця країна має їх і може відправити. Ми відправили все, що у нас було - допомога засекречена - не послаблюючи італійську оборону більше, ніж вона вже ослаблена", — додав міністр.

Підтримка України урядом Мелоні

З моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Італія вже відправила 11 пакетів військової допомоги на суму від 2,5 до 3 мільярдів євро. До них увійшли два комплекси SAMP/T, які стали частиною української системи протиповітряної оборони.

Попри обмежений фіскальний простір, уряд Мелоні демонструє готовність продовжувати підтримку України. Рим навіть розглядає можливість активації "виняткового оборонного механізму", який дозволяє тимчасово перевищити бюджетні обмеження ЄС задля фінансування оборонних витрат.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який включатиме нові поставки боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T. Пакет може бути затверджений до кінця року, залежно від швидкості парламентських процедур.

Фінляндія передає Україні 30-й пакет військової допомоги на понад 50 мільйонів євро