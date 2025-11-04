Італія готує для України 12-й пакет військової допомоги - голова Міноборони країни

ukenru
3 листопада, 17:51 • 13193 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 36741 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 27449 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 29356 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 26547 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 34693 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 17324 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15304 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 29362 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33887 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині



На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 16:38 • 36733 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 14:12 • 34693 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 32266 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 46672 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 53584 перегляди
Італія готує для України 12-й пакет військової допомоги - голова Міноборони країни

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто анонсував 12-й пакет військової допомоги для України, який буде представлений найближчим часом. Італія вже надала 11 пакетів допомоги на суму до 3 мільярдів євро, включаючи системи SAMP/T.

Італія готує черговий, уже 12-й пакет військової підтримки для України, який уряд планує представити найближчим часом. Про це у понеділок, 3 листопада заявив глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто, передає УНН з посиланням на видання La Repubblica.  

Деталі

Виступаючи на презентації календаря Міністерства оборони в Палаці армії в Римі, Гвідо Крозетто анонсував новий пакет допомоги.

Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Ймовірно, так, ми підготуємо новий пакет, який я незабаром презентую в тому ж форматі, що й інші пакети

- сказав він журналістам.

Крозетто зазначив, що це буде вже 12-й пакет військової допомоги з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року.

"Що стосується ракет Patriot, відправлених із Німеччини, то ця країна має їх і може відправити. Ми відправили все, що у нас було - допомога засекречена - не послаблюючи італійську оборону більше, ніж вона вже ослаблена", — додав міністр.

Підтримка України урядом Мелоні

З моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Італія вже відправила 11 пакетів військової допомоги на суму від 2,5 до 3 мільярдів євро. До них увійшли два комплекси SAMP/T, які стали частиною української системи протиповітряної оборони.

Попри обмежений фіскальний простір, уряд Мелоні демонструє готовність продовжувати підтримку України. Рим навіть розглядає можливість активації "виняткового оборонного механізму", який дозволяє тимчасово перевищити бюджетні обмеження ЄС задля фінансування оборонних витрат.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який включатиме нові поставки боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T. Пакет може бути затверджений до кінця року, залежно від швидкості парламентських процедур.

Фінляндія передає Україні 30-й пакет військової допомоги на понад 50 мільйонів євро17.10.25, 17:59 • 2905 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Джорджа Мелоні
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Італія
Німеччина
Україна
Київ