Фінляндія передає Україні 30-й пакет військової допомоги на понад 50 мільйонів євро
Київ • УНН
Фінляндія передає Україні 30-й пакет матеріальної допомоги на суму близько 52 мільйонів євро. Загальна сума оборонної допомоги від Фінляндії Україні сягнула 2,9 мільярда євро.
Міністерство оборони Фінляндії повідомило про передачу Україні 30-го пакета матеріальної допомоги вартістю близько 52 мільйони євро. Рішення про надання допомоги ухвалив Президент Фінляндії за пропозицією уряду 17 жовтня 2025 року, про це пише УНН.
Деталі
Можливості, надані в рамках цього пакету, коштуватимуть Фінляндії приблизно 52 мільйони євро. Пакет складається здебільшого з нових замовлень від фінських компаній. Фінляндія вже поставила Україні оборонні матеріали на загальну суму 2,9 мільярда євро. Відносно розміру своєї економіки, Фінляндія є однією з країн, які найбільше підтримали Україну. Цього тижня ми також оголосили про участь в ініціативі НАТО PURL, яка закуповує у Сполучених Штатів системи озброєння, критично важливі для України. Майбутнє вільної та безпечної Європи буде вирішено в Україні – це вимагає наполегливості та стійкості від усіх союзників
Навесні 2025 року Фінляндія запустила програму закупівлі оборонної продукції для України у фінських компаніях, щоб задовольнити критичні потреби української армії та підтримати виробничі потужності оборонної промисловості.
З міркувань безпеки та логістики деталі про склад допомоги, способи доставки та графік постачання не розголошуються. Під час ухвалення рішення враховували як потреби України, так і ресурси фінських Збройних сил.
