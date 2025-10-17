Финляндия передает Украине 30-й пакет военной помощи на более чем 50 миллионов евро
Финляндия передает Украине 30-й пакет материальной помощи на сумму около 52 миллионов евро. Общая сумма оборонной помощи от Финляндии Украине достигла 2,9 миллиарда евро.
Министерство обороны Финляндии сообщило о передаче Украине 30-го пакета материальной помощи стоимостью около 52 миллионов евро. Решение о предоставлении помощи принял Президент Финляндии по предложению правительства 17 октября 2025 года, об этом пишет УНН.
Детали
Возможности, предоставленные в рамках этого пакета, будут стоить Финляндии примерно 52 миллиона евро. Пакет состоит в основном из новых заказов от финских компаний. Финляндия уже поставила Украине оборонные материалы на общую сумму 2,9 миллиарда евро. Относительно размера своей экономики, Финляндия является одной из стран, которые больше всего поддержали Украину. На этой неделе мы также объявили об участии в инициативе НАТО PURL, которая закупает у Соединенных Штатов системы вооружения, критически важные для Украины. Будущее свободной и безопасной Европы будет решено в Украине – это требует настойчивости и стойкости от всех союзников
Весной 2025 года Финляндия запустила программу закупки оборонной продукции для Украины у финских компаний, чтобы удовлетворить критические потребности украинской армии и поддержать производственные мощности оборонной промышленности.
Из соображений безопасности и логистики детали о составе помощи, способах доставки и графике поставок не разглашаются. При принятии решения учитывались как потребности Украины, так и ресурсы финских Вооруженных сил.
