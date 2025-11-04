Италия готовит для Украины 12-й пакет военной помощи - глава Минобороны страны

Италия готовит очередной, уже 12-й пакет военной поддержки для Украины, который правительство планирует представить в ближайшее время. Об этом в понедельник, 3 ноября заявил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто, передает УНН со ссылкой на издание La Repubblica.

Детали

Выступая на презентации календаря Министерства обороны во Дворце армии в Риме, Гвидо Крозетто анонсировал новый пакет помощи.

Что касается Украины, наша позиция не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву всем, чем можем. Вероятно, да, мы подготовим новый пакет, который я вскоре презентую в том же формате, что и другие пакеты - сказал он журналистам.

Крозетто отметил, что это будет уже 12-й пакет военной помощи с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

"Что касается ракет Patriot, отправленных из Германии, то эта страна имеет их и может отправить. Мы отправили все, что у нас было - помощь засекречена - не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже ослаблена", — добавил министр.

Поддержка Украины правительством Мелони

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Италия уже отправила 11 пакетов военной помощи на сумму от 2,5 до 3 миллиардов евро. В них вошли два комплекса SAMP/T, которые стали частью украинской системы противовоздушной обороны.

Несмотря на ограниченное фискальное пространство, правительство Мелони демонстрирует готовность продолжать поддержку Украины. Рим даже рассматривает возможность активации "исключительного оборонного механизма", который позволяет временно превысить бюджетные ограничения ЕС для финансирования оборонных расходов.

Напомним

Ранее сообщалось, что Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины, который будет включать новые поставки боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны SAMP/T. Пакет может быть утвержден до конца года, в зависимости от скорости парламентских процедур.

