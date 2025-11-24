Відключення світла 25 листопада: ДТЕК оприлюднив графіки для Києва та областей
Київ • УНН
Компанія ДТЕК повідомила про графіки відключення електроенергії для побутових споживачів 25 листопада в Києві, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях. Відключення триватимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 2,5 черг.
У компанії ДТЕК повідомили про графіки відключення електроенергії для побутових споживачів у вівторок 25 листопада. Йдеться про Київ, а також декілька областей України, повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Наразі доступні графіки відключень світла у Дніпропетровській області:
Одеській області:
Київській області:
І, власне, самого міста Києва:
Нагадаємо
Як повідомляли в Укренерго, 25 листопада в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Відключення триватимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 2,5 черг.