16:43 • 2560 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 7614 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
14:30 • 11877 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 14721 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 22740 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 23323 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 15668 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 13556 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11564 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9792 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла

Київ • УНН

 • 7614 перегляди

25 листопада в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Відключення триватимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла

Завтра у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикатимуть від 0,5 до 2,5 черг, передає УНН.

Завтра, 25 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

- йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

У компанії зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! 

- резюмували в Укренерго.

рф атакувала енергетику у 4 областях, найскладніше - на Дніпропетровщині, графіки тривають - Міненерго24.11.25, 10:41 • 9406 переглядiв

Антоніна Туманова

