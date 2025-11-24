В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла

Завтра у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикатимуть від 0,5 до 2,5 черг, передає УНН.

Завтра, 25 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

У компанії зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!