16:43 • 2156 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
16:04 • 6878 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
14:30 • 11649 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 14508 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 22403 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 23099 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 15616 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 13543 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 11553 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9780 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света

Киев • УНН

 • 6906 просмотра

25 ноября во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Отключения продлятся с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света

Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, будут отключать от 0,5 до 2,5 очередей, передает УНН.

Завтра, 25 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты

- говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей;

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В компании отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

- резюмировали в Укрэнерго.

рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго24.11.25, 10:41 • 9400 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина