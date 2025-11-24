В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света

Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, будут отключать от 0,5 до 2,5 очередей, передает УНН.

Завтра, 25 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты - говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей;

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В компании отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно! - резюмировали в Укрэнерго.

