рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго

Киев • УНН

 840 просмотра

россия атаковала энергетическую инфраструктуру четырех областей, оставив без света 70 тысяч потребителей в двух. Самая тяжелая ситуация на Днепропетровщине, также есть перебои из-за непогоды на Львовщине.

рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго

россия снова атаковала энергетику в четырех областях Украины, в двух регионах без света 70 тысяч потребителей, тяжелее всего - в Днепропетровской области, из-за непогоды есть перебои со светом во Львовской области, при этом во всех регионах действуют графики отключений круглосуточно, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей. Самая сложная ситуация на Днепропетровщине - без света более 60 тысяч потребителей. На Харьковщине из-за атаки обесточено еще около 10 тысяч абонентов

- сообщили в Минэнерго.

Детали

Энергетики, как указано, работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

"Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. 

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - указали в Минэнерго.

Погодные условия

"Вследствие неблагоприятных погодных условий есть обесточивания в 45 населенных пунктах на Львовщине", - сказано в сообщении.

Заживление всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.

Юлия Шрамко

