Павлоград полностью обесточен, водоснабжение приостановлено

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

Город Павлоград Днепропетровской области полностью обесточен из-за аварийной ситуации. Работа котельных приостановлена, а водоснабжение будет осуществляться по графику с 24 ноября.

Павлоград полностью обесточен, водоснабжение приостановлено

Город Павлоград Днепропетровской области полностью обесточен из-за аварийной ситуации. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Павлоградского исполкома.

В связи с аварийной ситуацией город обесточен. Энергетики выясняют степень сложности повреждений

- говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за отсутствия электроэнергии работа котельных города приостановлена. Лечебные учреждения перешли на альтернативные источники электропитания.

В то же время КП "Павлоградводоканал" заявило, что в связи с отсутствием электрической энергии в городе водоснабжение Павлограда с 22:00 будет приостановлено.

С 24 ноября водоснабжение города будет осуществляться по графику: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00 до восстановления электроснабжения.

В случае восстановления подачи электрической энергии, водоснабжение будет осуществляться в обычном режиме.

Напомним

24 ноября по всей Украине будут применены меры ограничения потребления электроэнергии. Это связано с последствиями массированных российских атак на энергообъекты.

Вита Зеленецкая

ОбществоПроисшествия
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепропетровская область
Украина
Павлоград