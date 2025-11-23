Павлоград полностью обесточен, водоснабжение приостановлено
Киев • УНН
Город Павлоград Днепропетровской области полностью обесточен из-за аварийной ситуации. Работа котельных приостановлена, а водоснабжение будет осуществляться по графику с 24 ноября.
Город Павлоград Днепропетровской области полностью обесточен из-за аварийной ситуации. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Павлоградского исполкома.
В связи с аварийной ситуацией город обесточен. Энергетики выясняют степень сложности повреждений
Отмечается, что из-за отсутствия электроэнергии работа котельных города приостановлена. Лечебные учреждения перешли на альтернативные источники электропитания.
В то же время КП "Павлоградводоканал" заявило, что в связи с отсутствием электрической энергии в городе водоснабжение Павлограда с 22:00 будет приостановлено.
С 24 ноября водоснабжение города будет осуществляться по графику: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00 до восстановления электроснабжения.
В случае восстановления подачи электрической энергии, водоснабжение будет осуществляться в обычном режиме.
Напомним
24 ноября по всей Украине будут применены меры ограничения потребления электроэнергии. Это связано с последствиями массированных российских атак на энергообъекты.
Атака рф на Одесскую область: повреждена энергетическая инфраструктура и жилые дома, погибших нет23.11.25, 09:15 • 3972 просмотра