В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
Київ • УНН
24 листопада по всій Україні будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано з наслідками масованих російських атак на енергооб'єкти.
Укренерго повідомило, що 24 листопада у всіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.
Деталі
Обмеження діятимуть протягом доби – з 00:00 до 23:59, із чергами від 0,5 до 3 та для промислових споживачів за графіком обмеження потужності. Час та обсяг відключень можуть змінюватися, тому Укренерго закликає стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у регіонах.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
Доповнення
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що незабаром очікується скорочення відключень електроенергії. Це стане можливим завдяки координації уряду та регіональних адміністрацій після обговорення шляхів стабілізації енергопостачання.