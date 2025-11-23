В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения

Укрэнерго сообщило, что 24 ноября во всех регионах Украины будут применены меры ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Подробности

Ограничения будут действовать в течение суток – с 00:00 до 23:59, с очередями от 0,5 до 3 и для промышленных потребителей по графику ограничения мощности. Время и объем отключений могут меняться, поэтому Укрэнерго призывает следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в регионах.

