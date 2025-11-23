Павлоград повністю знеструмлений, водопостачання призупинено
Місто Павлоград Дніпропетровської області повністю знеструмлене через аварійну ситуацію. Робота котелень призупинена, а водопостачання здійснюватиметься за графіком з 24 листопада.
Місто Павлоград Дніпропетровської області повністю знеструмлене через аварійну ситуацію. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал канал Павлоградського виконкому.
У зв'язку з аварійною ситуацією місто знеструмлено. Енергетики з'ясовують ступінь складності пошкоджень
Зазначається, що через відсутність електроенергії робота котелень міста призупинена. Лікувальні заклади перейшли на альтернативні джерела електроживлення.
Водночас КП "Павлоградводоканал" заявило, що у зв'язку з відсутністю електричної енергії в місті водопостачання Павлограда з 22:00 буде призупинено.
З 24 листопада водопостачання міста буде здійснюватися за графіком: з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00 до відновлення електропостачання.
У разі відновлення подачі електричної енергії, водопостачання буде здійснюватися в звичайному режимі.
Нагадаємо
24 листопада по всій Україні будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано з наслідками масованих російських атак на енергооб'єкти.
